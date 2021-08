Artistă din România, otrăvită la o petrecere la care a fost invitată să cânte: „Aveam...”

Livia Argintaru [Sursa foto: Captură video ] 18:59, aug 1, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Livia Argintaru, o cunoscută interpretă de muzică populară, a povestit în cel mai recent interviu susținut că a trecut prin clipe de coșmar, după ce aproape că a murit la un eveniment la care a fost invitată să susțină un program artistic.

Se pare că un invitat a cărui identitate nu a fost nici până astăzi aflată, a încercat să o ucidă cu pastile de somn. Artista crede că persoana care a vrut să o vadă moartă i-ar fi pus o doză foarte mere de medicament în băutură, căci altfel nu-și explică cum s-ar fi putut întâmpla.

Lavinia Argintaru: „ Au sunat la ambulanta, nu aveam puls”

Trebuia să fie o seară normală de cântat pentru interpreta de muzică populară, dar s-a sfărțit la spital. Artista a povestit cum a fost otrăvită cu o supradoză de pastile pentru dormit care aproape că i-au adus sfârșitul. Nu a reușit să-și facă meseria, căci imediat s-a simțit rău și a leșinat. Cei care au găsito pur și simplu s-au îngrozit de starea în care se afla. Au urmat cinci zile de comă pe care, însă, le-a depășit cu brio.

„Seara am plecat la restaurant sa cant. Colegii mi-au spus ca am cantat putin, le-am dat microfonul si am plecat. M-au gasit in biroul patronului, aveam spume la gura si capul negru. Au sunat la ambulanta, nu aveam puls, m-au dus la spital… deja e moarta, ce, si cum?!

Am fost cinci zile in coma, cand mi s-au facut analizele… probabil, cineva mi-a luat pastilele, mi le-a pus in suc si asta a fost totul. Nici in ziua de azi nu stiu cine a vrut sa-mi faca acest rau”, a declarat Livia Argintaru pentru starpopular.ro.

„ N-am mai baut absolut nimic de la nimeni”

Trezirea din comă a fost un nou șoc. Artista nu-și explica ce se întâmplase cu ea și se gândea numai la copiii ei. Lavinia Argintaru se temea doar să nu rămână cu sechele grave după incident.

„Stiu doar ca m-am trezit si ma zguduiam toata, i-am spus verisoarei mele ca decat sa raman asa mai bine sa faca ceva sa ma omoare. Ea mi-a zis sa stau linistita c-o sa-mi revin. Ma temeam ce fac cu copiii mei.

Unul dintre medicamentul pe care il luam e foarte puternic, afecteaza foarte mult creierul, trebuie sa evit starile emotionale, stresul. N-am mai baut absolut nimic de la nimeni, ma temeam ca n-o sa mai pot retine textele cantecelor”, a mai spus artista.