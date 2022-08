Artista Maya Pop se iubește cu fiul unui celebru prezentator de știri! Dezvăluiri în premieră: "Este prima mea iubire adevărată" | EXCLUSIV

In articol:

Maya Pop este invitată în cel de al 40-lea episod al podcast-ului “Roxana te dezbracă de secrete”. În interviul acordat Roxanei Nemeș, artista a povestit lucruri nespuse din viața și cariera ei.

Maya Pop, poveste de dragoste cu fiul lui Mihai Dedu

Aceasta a vorbit despre pasiunea pentru muzică, despre relația cu părinții ei, dar și despre cel mai greu moment prin care a trecut atunci când era mică. Maya a declarat că în ultimii 3 ani a trecut prin multe schimbări și că și-a dat seama că viața privată trebuie să rămână privată, pentru ca lucrurile să funcționeze bine. În plus, a vorbit despre povestea de dragoste pe care o are cu Matei Dedu și a recunoscut că în urmă cu doi ani au căzut de comun acord să se despartă pentru o scurtă perioadă.

Maya Pop este o artistă la început de drum, dar care promite multe. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu fiul unui prezentator de știri la un post TV de top. Cântăreața le-a spus totul jurnaliștilor WOWbiz, mai exact că iubitul ei de 4 ani este Matei Dedu, băiatul lui Mihai Dedu.

Cei doi se iubesc mult și au planuri mari împreună. Maya a povestit totul despre momentele frumoase, dar și cele mai dificile.

"Sunt 4 ani jumate și este prima mea iubire adevărată și suntem în continuare împreună. Am avut și noi o perioadă acum vreo doi ani în care a fost un impas, dar uite că am reușit să trecem peste, suntem foarte bine. Am mai vorbit și după despre asta. Contează foarte mult felul în care comunici cu persoana de lângă tine. M-am maturizat foarte mult. Abia după am înțeles foarte multe lucruri, pe care poate și eu le făceam greșit și el. Contează foarte mult să lucrez eu cu mine, să îmi recunosc mie că greșesc. Asta am vorbit și cu el. La noi este iubirea foarte mare, atât cât putem noi să simțim la vârsta asta. Nu este neapărat ușor, dar atâta timp cât există iubirea, se găsesc căi să se rezolve problemele, care la noi nu au fost niciodată foarte grave." , a declarat Maya Pop.

Citeste si: Cum arată Mihaela Rădulescu în costum de baie. Vedeta a împlinit 53 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Maya Pop, despre iubitul ei, Matei Dedu: "Avem o relație închegată"

Cum în nicio relație nu e totul roz, Maya și Matei au luat o pauză în urmă cu câțiva ani, dar s-au regăsit imediat, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată. Oricine și-ar dori o poveste ca a lor. Artista a explicat în detaliu care este secretul relației ei cu fiul celebrului Mihai Dedu.

"Mă susține necondiționat. Mereu îmi spune că e mândru de ceea ce fac. La ultimele emisiuni a venit cu mine, mi-a făcut poze. Pentru mine contează foarte mult. Avem o relație închegată. Am ajuns într-un punct în care ne înțelegem foarte bine, chiar pot să zic că suntem pe aceeași lungime de undă, chiar dacă a existat o perioadă în care nu mai eram și am pus stop. Eram și mai mici. Acum ne susținem și încercăm să facem totul împreună, dar să avem și timp fiecare pentru el.", a mărturisit Maya Pop, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!