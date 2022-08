Codin Maticiuc, tată pentru a doua oară! Fotografiile emoționante postate de afacerist: „Avem multe de trăit împreună!”

In articol:

Codin Maticiuc va deveni tătic pentru a doua oară. Afaceristul a dat vestea cea mai mare cu puțin timp în urmă în mediul online. Alături de o fotografie de familie, a scris și un mesaj emoționant prin care își exprimă bucuria că va deveni părinte pentru a doua oară.

Codin Maticiuc are toate motivele să fie un om fericit și împlinit. Are o fetiță minunată, o soție care îi este aproape în orice moment și în curând va face cunoștință și cu cel de-al patrulea membru al familiei. Ana Pandeli, partener de viață a afaceristului, este însărcinată pentru a doua oară. Iată ce mesaj a postat Codin Maticiuc în mediul online!

Codin Maticiun va deveni tată pentru a doua oară

Codin Maticiuc a dat vestea în țară că va deveni tătic din nou într-un mod aparte. A postat o serie de fotografii emoționante în care se află alături de soția și de fiica lor, iar burtica de graviduță a Anei Pandeli este în prim-plan.

De asemenea, mesajul postat de afacerist este unul emoționant. Acesta și-a exprimat dorința ca măcar unul dintre copiii săi să ducă mai departe ceea ce a început el. În mesajul postat, a spus că, de fapt, are 3 copii, nu doi. Soția sa mai are un copil dintr-o căsnicie anterioară, însă pe care Codin îl consider ca pe propriul copil.

„Poate el va continua să renoveze spitalele din țara asta. Tati o să îi lase doar un drum bătătorit, câteva legi schimbate (în curând o să mă vedeți în stradă dacă ăștia mai continuă să ne ignore), o fundație și o inițiativă puternică. Nu știu dacă pot schimba ceva în țara asta dar sunt convins că o vor face copiii mei. Toți au fost și vor merge pe șantierele din spitale, toți au stat cu picioarele goale în curtea orfelinatului și s-au jucat cu ceilalți copii ai mei.

Sunt convins că măcar unul din ei îmi va continua misiunea. Poate chiar numărul 3. Te aștept cu nerăbdare, dragostea mea. Avem multe de trăit împreună!”, a scris Codin Maticiuc pe rețelele de socializare.