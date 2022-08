Artiști de seamă vor cânta la nunta lui George Simion! Carmen Șerban, interviu de excepție înainte de nunta de petrecerea de la Oveselul: "Sunt tineri, frumoși și se vede că se iubesc" | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgita interpretă urmează să ajungă la petrecere în cea de-a doua zi, la evenimentul cunoscut drept "ciorba de potroace". Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artista și au aflat ce surprize a pregătit, ce le dorește mirilor și mai ales prin câte peripeții a trecut ca să poată lua biletele de avion și să ajungă duminică la Măciuca.

Carmen Șerban este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, ea fiind invitată să cânte la nunta lui George Simion, alături de Theo Rose și Taraful de la Vărbilău.

Carmen Șerban gata să le cânte mirilor în a doua zi a evenimentului

Într-un interviu acordat în trecut jurnaliștilor WOWbiz.ro, Carmen Șerban ne-a dezvăluit că nu va ajunge chiar în ziua nunții, ci va cânta la "Ciorba de potroace", cu o zi înainte fiind prezentă la o nuntă de românia în San Sebastian.

"Într-adevăr voi cânta și eu, în a 2 a zi de nuntă a lui George și Ilinca. Conform obiceiurilor tradiționale românești, a doua zi de nuntă este numită “Ciorba de Potroace” și este destinată pentru relaxarea și pentru distracția mirilor, a nașilor, a socrilor mari și mici și bine-nțeles pentru invitații care rămân și pentru ziua următoare. De cele mai multe ori, în noaptea nunții, atât mirii, cât și nașii și părinții mirilor sunt preocupați cu organizarea și cu invitații, așa încât nu mai au timp de distracție.

Eu sunt sigură că fiecare invitat a pregătit câte ceva pentru a dărui tinerilor căsătoriți. Și dacă ai formulat “surpriză” este bine ca să rămână surpriză", ne-a mărturisit artista, cu doar câteva zile înainte de eveniment.

George Simion și Ilinca [Sursa foto: Facebook]

Carmen Șerban, urări speciale pentru cei doi miri

Așa cum era de așteptat, am încercat să obținem de la îndrăgita cântăreață cât mai multe amănunte. Astfel, am aflat și ce le transmite frumoasa artistă mirilor, dar și ce sfaturi de viitor are pentru cei doi.

"Sunt tineri și frumoși, se vede clar că se iubesc. Eu le urez să pașească cu dreptul în această nouă călătorie a vieții, iar atunci când vor veni și vremuri de restriște, să găsească putere de iertare și de înțelegere unul pentru celălalt.

Ilinca este o fată finuță și frumoasă cu un suflet aparte, a știut George ce să aleagă! La recomandarea mea, Ilinca va purta o rochie superbă creată de designer-ul vestimentar la care și eu îmi fac ținutele de aproape 15 ani. Le urez mirilor George & Ilinca, sănătate, fericire și copii mulți și frumoși ca ei", a povestit Carmen Șerban, pentru WOWbiz.ro.

Carmen Șerban [Sursa foto: Facebook]

Îndrăgita artistă știe deja ce program va avea la petrecerea lui George Simion

Carmen Șerban ne-a mărturisit și ce piese va cânta la eveniment, dar și când va ajunge la petrecere. Cu o carieră impresionantă în muzică, artista nu își mai face probleme și știe foarte bine ce va cânta la eveniment, iar fiecare meseam va fi vesel și gata de dans!

"Nu am pregătit un repertoriu anume. Sunt un Artist consacrat, am o carieră în muzică de aproape 30 ani si cu siguranță mă voi plia după doleanțele invitaților prezenți pe timpul programului meu. Duminică seara, în jurul orei 21.00 îmi voi începe programul cu melodii din muzica populară românească, cântece cu specific de nuntă care îi vizează în mod special pe Miri, Nași, Socrii Mari și Socrii Mici. Apoi voi cânta de toate: Hore, Sârbe, Etno si dacă primesc solicitări voi cânta si câteva melodii pe ritmuri balcanice", ne-a spus ea.

Carmen Șerban [Sursa foto: Facebook]

Carmen Șerban, nuntă în străinătate înainte de evenimentul din Vâlcea

Artista ne-a dezvăluit că în data de 27 august va cânta la o nuntă de români în San Sebastian, Spania, iar de acolo va trebui să ajungă rapid în România, pentru a prinde și evenimentul din județul Vâlcea.

" După cum bine știți, în data de 27 August 2022 voi cânta la o nuntă de români în San Sebastian, Spania, într-o locație superbă, poziționată chiar lângă Oceanul Atlantic și din cauza modificării orarului de zbor, am fost nevoită ca să anulez biletele de avion care erau cumpărate la începutul acestui an, pe motiv că mă împiedicau să ajung la timp la această nuntă.

Am cumpărat altele, pe Barcelona, iar de acolo voi merge cu o mașină închiriată, aproximativ 600 km până la locația unde are loc nunta și după nuntă plec direct către Barcelona, căci doar așa am găsit o soluție de a ajunge duminică în jurul orelor 15.30 în România. O întreagă aventură, dar nu-mi pare rău, ci din contră aștept cu nerăbdare să le cânt acestor minunați miri", a dezvăluit Carmen Șerban, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

