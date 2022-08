Modul inedit în care George Simion și-a cerut iubita în căsătorie! Ilincăi i-a stat inima în loc pentru o secundă: "M-am gândit, gata, se întâmplă ceva rău!"

In articol:

Nunta lui George Simion a fost intens dezbătută în mediul online, în ultima perioadă. Mai sunt doar câteva zile până când lideru AUR și aleasa inimii lui își vor jura iubire veșnică în fața lui Dumnezeu, însă puțini știu, de fapt, cum a decurs cererea în căsătorie.

Ilinca, viitoarea soție a politicianului, a rememorat recent, într-un interviu pentru romaniatv.net , ziua în care i-a spus iubitului ei cel mai sincer "DA".

"M-am gândit, gata, se întâmplă ceva rău!"

George Simion s-a pregătit temeinic înainte de a-și cere iubita în căsătorie. Liderul AUR a vrut ca momentul să fie inedit, așa că s-a gândit să-i pregătească o farsă Ilincăi, înainte de a spune marele "DA": "Nu mă aşteptam la asta, să mă ceară în căsătorie, este atât de amuzant momentul în sine… Ne-a oprit poliţia, ne-a cerut buletinele, eu nu prea am treabă cu şofatul, el m-a pus să filmez, m-am gândit live pe Facebook, gata, se întâmplă ceva rău.

Domnul poliţist zice „Domnişoara Ilinca, din partea domnului Simion, aveţi un cadou”. Eu în momentul acela am lăsat mâinile aşa, nu am mai avut nicio reacţie, mi-am muşcat buza atât de rău, am văzut şi poliţistul şi o maşină care ne filma, zic Doamne… Da, normal că s-a pus în genunchi. Părinţii mei au reacţionat foarte bine, normal, eu sunt lângă George din 2019, din campanie.", a povestit viitoarea soție a lui George Simion, pentru sursa citată.

George Simion și viitoarea lui soție [Sursa foto: Facebook]

"Ne dorim cât mai mulţi copii!"

Logodnica lui George Simion a vorbit și despre posibilitatea de a deveni mamă, în viitorul apropiat. Ilinca a dezvăluit că ea și liderul AUR își doresc o familie numeroasă, cu cât mai mulți copii: "Da, ne dorim cât mai mulţi copii sănătoşi şi perfecţi.", a mai spus viitoarea soție a lui George Simion.

George Simion [Sursa foto: Facebook]