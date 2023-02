AS Roma a fost eliminată din Cupa Italiei de formația lui Chiricheș. Vezi cum a reacționat Jose Mourinho după înfrângerea cu Cremonese: „Asta e situația”

In articol:

AS Roma și-a luat „adio!” de la Cupa Italiei, după ce a fost eliminată de Cremonese, formația lui Chiricheș. Iată reacția antrenorului Jose Mourinho după eșecul suferit!

AS Roma a fost eliminată din Cupa Italiei de formația lui Chiricheș

AS Roma a fot eliminată din Cupa Italiei, după ce a fost învinsă pe teren propriu, scor 2-1, de Cremonese, formația lui Vlad Chiricheș. Românul însă nu a jucat, fiind accidentat.

Scorul a fost deschis în minutul 28 de Dessers de la Cremonse, care a transformat lovitura de la 11 metri acordată pentru faultul lui Rui Patricio, după consultarea sistemului VAR, se arată pe sport.hotnews.ro.

Ulterior, și jucătorii Romei au cerut penalty în prelungirile primei reprize, după o cădere în careu a lui Ibanez. După verificările VAR, arbitrul a lăsat jocul să continue, iar scorul s-a făcut 2-0, Zeki Celik marcând în propria poartă. Echipa antrenată de Jose Mourinho s-a regrupat mult prea târziu, reușind un singur gol, în cel de-al patrulea minut de prelungiri, prin Belotti.

Reacția lui Jose Mourinho după eșecul cu Cremonese

După eșecul cu Cremose, Jose Mourinho a acordat o declarație în care a precizat unul dintre motivele penntru care formația sa a fost nevoită să se declare pierzătoare la finalul meciului. Totodată, tehnicianul de origine portugheză a vorbit și despre faptul că lotul AS Roma este unul restrâns:

„Felicitări celor de la Cremonese, care a obținut victorii grozave cu Napoli și cu noi. Dacă ne gândim că nu demult erau în Serie B, meritele sunt și mai mari. Am avut o primă repriză îngrozitoare, cu un nivel scăzut. În a doua parte am fost mai buni, dar o greșeală individuală a dus la golul doi și nu am mai putut întoarce.

Adversarii s-au apărat bine, aglomerat. Acum privim spre meciul următor. Nu uităm, însă, că lotul nostru e restrâns și e nevoie de rotații, pentru că jucăm trei meciuri pe săptămână. Dacă nu faci rotații și se accidentează un jucător, atunci nu e bine. Dacă faci și pierzi, la fel nu e bine. Asta e situația. Ascult ce spun și medicii, care știu bine situația jucătorilor.”, a spus Jose Mourinho, conform Gazzetta dello Sport, citează digisport.ro.

Semifinalele Cupei Italiei

Inter Milano vs Lazio Roma/ Juventus Torino

Cremonese vs Fiorentina

Deținătoarea en-titre a trofeului este Inter Milano.

