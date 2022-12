Așa arată Diana Dumitrescu fără machiaj și efecte! Mesajul transmis de vedetă, după ce s-a postat naturală pe internet: „Asta e realitatea”

In articol:

Diana Dumitrescu se numără printre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde îi ține la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu

aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, Diana Dumitrescu a făcut o postare diferită în mediul online, căci s-a pozat fără machiaj și efecte, iar alături de fotografie, vedeta a transmis un mesaj pentru toate femeile.

„Mă uitam la toată perfecțiunea de pe Instagram și am zis, așa ca reminder mai mult pentru mine, că nu întotdeauna suntem perfecte! Mai ales după câte o noapte cu enterocolita copilului, sau răceala, tuse și nas înfundat, de fapt, cam așa arătam. Cam asta e realitatea! Îmi place Crăciunul și îmi plac postările colorate și frumoase... dar un strop de realitate nu strică uneori!

P.S. și când zici ca nu mai poți, tot mai poți un pic! for all you moms outhere! Love and respect!”, a

transmis Diana Dumitrescu pe rețelele de socializare.

Diana Dumitrescu fără machiaj [Sursa foto: Instagram]

Diana Dumitrescu a renunțat la curele de slăbire

Diana Dumitrescu a fost apreciată ani la rând pentru corpul său și pentru felul în care reușea să se mențină, însă mărturisește că a muncit mult să fie în cea mai bună formă, prin intermediul dietelor.

Acum, însă, cunoscuta actriță nici nu vrea să mai audă de vreo cură, mândrindu-se în prezent cu felul în care arată, precizând că se iubește așa cum este acum.

„Am obosit sincer. Mi-am dorit foarte tare să mai slăbesc și am slăbit cu ajutorul Ancăi, am rămas la aceleași kilograme, aș vrea să mai slăbesc, dar nu mai vreau să mai țin dietă, nu mai pot după atâția ani de diete. Așa că mă mulțumesc cu trupul meu, cu burtica mea, cu colăceii mei, cu celulita mea.Mi-a dat de mâncare acest trup atâția ani, jucând prin toate telenovelele și defilând și fiind subțirică, nu mai vreau. Deci mă iubesc așa cum sunt. Soțul meu mă iubește și îmi spune în fiecare zi că sunt frumoasă și când sunt îmbrăcată și când sunt dezbrăcată. Așa că nu văd de ce să mă chinuiesc, de ce să-mi chinuiesc sufletul”, a declarat, pentru Playtech, Diana Dumitrescu.