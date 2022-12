Diana Dumitrescu și soțul ei, la un pas de divorț! Ce se întâmplă în relația lor, după 7 ani? „Am zis că nu se mai poate. Cumva acolo am ajuns”

In articol:

Diana Dumitrescu se află acum la al doilea mariaj, după ce a divorțat de Ioan Ducu în 2013. Vedeta este căsătorită cu Alin Boroi din anul 2018, timp în care, în familia lor a apărut și primul copil.

Din acel moment, actrița și-a dedicat tot timpul creșterii băiatului pe care-l are și a preferat să fie cât se poate de discretă cu viața sa personală.

Căsnicia Dianei Dumitrescu, în impas

Astfel că din ceea ce împărtășea cu fanii din mediul online se înțelegea că relația cu soțul și perioada de creștere a copilului merg strună.

Doar că se pare că adevărul este altul. În cadrul emisiunii ”Teo Show”, Diana Dumitrescu a spus cum stau, de fapt, lucrurile în familia sa.

Vedeta mărturisește că este o mamă dedicată și implicată sută la sută, fapt ce face să își cam neglijeze soțul. Și asta pentru că sunt puține momentele în care își fac timp să petreacă câteva ore ori o scurtă escapadă în doi.

Mai mult decât atât, actrița a mai făcut public un detalii despre care nimeni nu știa. Acela că, în trecut, din cauza oboselii, a epuizării și a stresului de a avea un copil mic în casă, ea și Alin Boroi au fost la un pas de a divorța.

Greutatea de a face față provocărilor ce apar odată cu venirea pe lume a unui copil i-a făcut pe cei doi să ajungă în punctul în care se certau foarte des, nu se mai înțelegeau, nu-și mai acordau timp și nu mai găseau vreo cale de a se reuni ca soț și soție.

De menționat este și că asta a pornit și din cauza faptului că cei doi soți nu au mai împărțit nici dormitorul, fapt la care s-a ajuns după ce băiatul lor nu a mai putut să doarmă singur.

Lucru pe care nu-l face nici acum, căci Diana Dumitrescu, după ce a luat legătură cu învățătoarele fiului ei, a decis că nu este momentul oportun să facă această mutare, de a reveni în pat alături de soț și de a-și lăsa copilul singur peste noapte.

Însă, din fericire, comunicarea i-a salvat pe cei doi, asta și pentru că stresul s-a mai diminuat, iar ei au învățat cum să fie și părinți, dar și soți.

„Nu trăim o viață perfectă și nimeni nu are o viață perfectă. Sunt momente foarte puține în care mă dedic soțului, în majoritatea timpului sunt dedicată copilului, inclusiv nopțile i le dedic copilului, pentru că dorm cu el în pat în continuare. Eu am fost o mamă foarte fericită la început, copilul meu a dormit până la un an singur în pătuț. De la un an până la un an și patru luni cred că eram la un pas de divorț, pentru că eram atât de obosiți și ne certam, pentru că el nu mai dormea noaptea deloc. Într-o zi am zis: Nu se mai poate, hai să luăm copilul cu noi în pat, să vedem dacă merge. Și a mers. A funcționat vreo două săptămâni, dar știi cum e... până se îmbolnăvește prima oară și zici: <<Hai că mă ocup eu>>. Ca mamă, oricum știi mai bine, ai alte instincte. Cumva acolo am ajuns... Voiam să fac modificarea asta de a trece din patul lui în patul meu anul acesta, dar mi-au spus de la grădiniță că el oricum trece printr-o chestie emoțională cu adaptarea și ar fi prea mult. Mi-au zis că s-ar putea să se simtă abandonat și că mai bine mai stau un an”, a spus Diana Dumitrescu, în cadrul emisiunii ”Teo Show”.