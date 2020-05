Donna D’Errico din Baywatch arată demențial la 52 de ani

In articol:

Este una din blondele care a cucerit mapamondul cu apariția ei în celebrul serial Baywatch.

Pe lângă Pamela Anderson, care a devenit un icon al serialului, telespectatorii au fost cuceriți și de senzualitatea frumoasei Donna D’Errico.

Actrița întoarce și acum, 30 de ani ma târziu, capetele, oriunde ar merge, mai ales că se poate bucura de o moștenire genetică de invidiat.

La vârsta de 52 de ani, Donna arată mai bine ca în tinerețe, iar imaginile cu ea recente confirmă acest lucru.

Actrița este și mamă și are doi copii: o fată de 18 ani, din căsnicia cu fostul soț, muzicianul Nikki Sixx, dar și un fiu de 24 de ani dintr-o relație anterioară.

Fosta ei colegă, Pamela Anderson, s-a confruntat cu numeroase traume de-a lungul vieții

Pamela Anderson a povestit în urmă cu câțiva ani, la un eveniment, despre momentele de coșmar din copilăria ei.

În urmă cu câțiva ani, Pamela Anderson a șocat pe toată lumea atunci când a povestit că a fost abuzată sexual pe când era doar un copil, iar câțiva ani mai târziu, la vârsta de 12 ani, a fost violată în grup. Superba actriță a vorbit despre traumele prin care a trecut, în fața a 200 de invitați.

„Nu am avut o copilărie ușoară. În ciuda faptului că am avut părinți iubitori, am fost abuzată sexual când aveam doar șase ani, de către bona mea”, a povestit Pamela Anderson acum cinci ani.

La vârsta de 12 ani, Pamela Anderson a fost violată

„Am fost acasă la iubitul unei prietene și fratele lui mai mare a vrut să mă învețe să joc table, iar asta a dus la un masaj la spate și apoi la un viol. A fost prima mea experiență sexuală cu o persoană de sex opus. Eu aveam 12 ani, iar el avea 25 de ani”, a povestit cea mai sexy blondă din lume.

O altă experiență traumatizantă a fost atunci când un coleg și alți șase prieteni au violat-o. „Voiam să dispar de pe fața pământului”, a povestit ea.