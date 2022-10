Așa arată superstițiile celebre! Ce nu fac niciodată vedetele dacă vor să aibă parte de noroc, să le meargă bine și să vină banii de la sine: "Mă întorc și stau acolo câteva secunde" | EXCLUSIV

In articol:

Vedetele au și ele superstițiile lor, iar înainte să iasă din casă fac diferite lucruri care le-ar putea garanta succesul. Există totuși și celebrități care nu țin cont de superstiții și îmbrățișează cu inima deschisă tot ce le rezervă viața.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au prins mai multe vedete la un eveniment monden și au aflat ce fac sau de ce se feresc când vine vorba de plecările de acasă. Starurile țin cont de multe lucruri, iar o imagine impecabilă nu este singurul lucru pe care îl iau cu ele când vine vorba de noroc.

Cătălin Botezatu, Andreea Marin și Bianca Comănici sunt vedetele pe care le-am întâlnit și care ne-au dezvăluit ce superstiții au înainte de un eveniment sau de ce nu cred în superstiții, după caz.

Cătălin Botezatu nu se întoarce niciodată din drum

Cătălin Botezatu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit care este singura superstiție pe care o are înainte de un eveniment. Celebrul creator de modă nu se întoarce niciodată din drum, iar dacă toți se întâmplă inevitabilul, apelează la un truc inedit.

"Am o superstiție, să nu mă întorc înapoi dacă am uitat ceva pe acasă. Și dacă mă întorc, am un remediu. Când m-am întors să îmi iau obiectul pe care l-am lăsat acasă sau am uitat ceva acasă, trebuie să stai așezat pe ceva, pe un fotoliu, pe un pat câteva secunde și zici să nu meargă rău", a dezvăluit Cătălin Botezatu, pentru WOWbiz.ro.

Andreea Marin nu se împiedică de superstiții

Andreea Marin este mereu optimistă și încrezătoare. Cu zâmbetul pe buze, diva a cucerit toată România și recunoaște că nu se împiedică de superstiții. La fiecare eveniment la care merge vine cu inima deschisă și este gata să înfrunte viața.

"Nu! Nu mă împiedic de superstiții, cred că ele sunt făcute doar așa să ne încurce. Sunt un om destul de rațional, cu picioarele pe pământ așa că vin cu inima deschisă dacă hotărăsc să vin", a dezvăluit Andreea Marin, pentru WOWbiz.ro.

Zâmbetul, superstiția Biancăi Comănici

Bianca Comănici nu are o superstiție anume, însă ne-a mărturisit că se folosește de zâmbetul ei pentru a ascunde emoțiile. Vedeta ne-a vorbit despre aceste superstiții chiar înainte să defileze în rochie de mirează, iar emoțiile erau pe măsură.

"Merg cu cu încredere înainte de un eveniment și mă folosesc de zâmbetul meu să ascund orice incident. Frica mea cea mai mare este să nu cad la această defilare cu rochițe de mireasă foarte vaporoase și mari și pline cu cristale. Rochia mea este cea mai grea așa că am mari emoții", a povestit frumoasa brunetă, pentru WOWbiz.ro.

Bianca și-a trăit recent și unul dintre cele mai mari vise. Încă de mică, vedeta își dorea să fie mireasă așa ca la un eveniment monden ce a avut loc recent ea a avut șansa să își vadă visul cu ochii.

"Nu am mai făcut niciodată asta, dar sper să fie ce trebuie. Nu am nicio superstiții, merg cu încredere și o să mă folosesc de zâmbetul meu ca să ascund orice incident s-ar putea întâmpla, pentru că frica mea cea mai mare este să nu cad", a povestit la acel moment Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

