Gestul Ramonei Olaru l-a lăsat fără cuvinte pe Cătălin Cazacu! A realizat abia după ce ea a plecat: ,,M-a lăsat pe jos”

Dacă pentru restul oamenilor ziua de luni vine cu 0 chef de a realiza diferite activități, acest lucru nu se aplică și în cazul cuplului format din frumoasa prezentatoare Ramona Olaru și campionul la motociclism, Cătălin Cazacu. Intenționat sau nu, prezentatoarea are grijă ca mișcarea să nu lipsească din viața iubitului ei, indiferent de ce zi a săptămânii este.

Încă de când cei doi formează un cuplu, Ramona îi dă de lucru lui Cătălin. Fiecare zi din viața acestora reprezintă o nouă aventură. Încă de luni de dimineață, campionul la motociclism a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută. Surpriza a venit din partea Ramonei Olaru, care în momentul în care a plecat de dimineață la emisiune a luat cu ea și cheile de la mașina iubitului. Astfel, Cătălin Cazacu a fost nevoit să meargă pe jos și să se descurce fără mașina lui.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru- vacanță [Sursa foto: Instagram]

Motociclistul și-a anunțat urmăritorii de pe pagina sa de Instagram cu privire la surpriza pregătită de viitoarea sa soție printr-un Story în care povestea cum aceasta a plecat cu cheile de la mașina lui.

„Vreau să îi mulțumesc iubitei mele pentru că mi-a făcut o dimineață de luni foarte active pentru că mă trezisem foarte liniștit și credeam că o să am o zi bună, dar ea a plecat cu cheile de la mașina mea și m-a lăsat pe jos”, a postat Cazacu.

Văzând gafa pe care a făcut-o, Ramona Olaru și-a cerut scuze soțului ei în timpul emisiunii.

„Vreau să îmi cer scuze la soțul, viitorul soț din viața mea pentru că am plecat cu mașina mea și am plecat și cu cheile de la mașina lui. Îmi pare rău, să mă ierți. Mai stăm și la margine de oraș.” i-a transmis prezentatoarea lui Cătălin Cazacu.

Bat clopote de nuntă pentru Cătălin Cazacu și Ramona Olaru

Înainte ca cei doi să fie împreună, aceștia au fost cei mai buni prieteni. Cătălin Cazacu și Ramona Olaru formează un cuplu din octombrie 2021, prezentatoarea de la Neatza a fost cerută de soție în luna august a acestui an chiar. Cerearea a avut loc în timpul unei vacanțe pe care cei doi au petrecut-o pe o insulă grecească. Marele moment a fost anunțat de către celebrul cuplu pe rețeaua de socializare Instagram printr-o imagine unde se poate observa inelul de logodnă. Alături de poza postată, cei doi au mai adăugat și câte o descriere. ,,Ok! Am spus DA!’’, a scris Ramona Olaru pe pagina sa oficială de Instagram. ,,Cam așa s-a întâmplat’’, a precizat și Cătălin pe aceeași rețe de socializare.