„Așa de supărată am fost” Gina Pistol, cu moralul la pământ după ce a dat greș cu rochia de mireasă. Prezentatoarea TV și-a vărsat tot amarul în fața fanilor ei

Gina Pistol se pregătește intens pentru ziua în care va merge în fața altarului alături de Smiley. Dacă prima dată a menționat că nu va purta decât o rochie, ulterior s-a răzgândit, hotărând să îmbrace încă o rochie mult mai comodă decât prima, însă doar în partea a doua a petrecerii.

Prezentatoarea TV, încă de la început, a știut foarte clar ce model de rochie vrea să îmbrace, dar și ce material să aibă. Chiar dacă a întâmpinat și peripeții în căutarea rochiei de mireasă perfecte, în final totul s-a aranjat aproape în totalitate așa cum ea își dorea.

Cu doar câteva minute în urmă, Gina Pistol le-a povestit admiratorilor săi din mediul online că astăzi a mers să-și ia măsurătorile pentru cea de-a doua rochie de mireasă. Iubita lui Smiley a mers având în gând un tip de material special, de care s-a îndrăgostit iremediabil după ce una dintre prietenele sale a avut, acum mai mult timp, același material la rochia de mireasă. După ce buna sa prietenă a pus-o în contact cu cea care îi poate oferi Ginei Pistol ceea ce își dorește, a mers hotărâtă pentru a-și lua măsurătorile, ca abia apoi să afle că, de fapt, materialul pe care ea și-l dorea atât de mult nu mai era disponibil.

Cum a reacționat Gina Pistol când a aflat că nu poate avea rochia visurilor ei?

La auzirea veștii, Gina Pistol a avut un moment de maximă dezamăgire și supărare, însă zâmbetul i-a revenit rapid pe buze, după ce persoana care îi va croi rochia a găsit un material aproape identic cu cel pe care ea și-l dorește atât de

mult.

„Voi purta două rochii. Una de mireasă, pe care o voi purta la cununia religioasă, cununia civilă și la petrecere în prima parte, după care o să am rochia de petrecere. Voiam ceva foarte comod, să-mi fie confortabil, să pot să mă încalț cu ciocate, că n-o să pot să stau toată ziua pe tocuri, oricât de confortabile ar fi tocurile și mi-a plăcut mie la o prietenă când s-a căsătorit materialul rochiei foarte mult și m-a trimis la tipa asta, e româncă. O să vă arăt în ziua nunții, nu pot să vă arăt până atunci.

Am venit la ea și după ce mi-a luat măsurătorile i-am zis eu cam ce vreau, n-a mai găsit materialul pe care îl voiam eu. Așa de supărată am fost, pentru că venisem să-mi fac special o rochie din materialul acela. Tare amărâtă am fost. Până la urmă a găsit ea, nu știu ce a făcut, s-a descurcat și nu este același material, dar sete cam 80-90% semănă cu materialul ăla de care m-am îndrăgostit eu, iar acum am și a doua rochie gata.

Prima rochie e comandată de la o gagică- eu văzusem rochia aceea pe pinterest și mă gândeam așa uitându-mă la ea «Dacă o să mă mărit vreodată, asta e rochia mea». După care, după ce a venit cererea m-am apucat să caut rochia și ce credeți, nu scria nimic la rochia aia, mi-a fost imposibil să o găsesc. Am găsit-o până la urmă, doar că era dintr-o colecție mai veche și a trebuit să aflu numărul tipei, să vorbesc cu ea și mi-a făcut-o. Acum am dus-o la ajustare, trebuia să fie un pic scurtată, cât să n-o distrug, vreau să atingă pământul dar să n-o distrug și o să fie și ea gata, Mă duc acum să văd verighetele. Verighetele le-am făcut la comandă, noi am ales să le personalizăm și au o semnificație pentru noi, sunt foarte frumoase. Cea mai grea parte când organizezi o nuntă este să așezi oamenii la masă, cum pui mesele, cum îi așezi pe ei, cine cu cine...”, a povestit Gina Pistol în mediul online.