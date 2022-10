Așa își face apariția Bogdan Mocanu la filmări! Cine îl însoțește? Imagini din culisele WOWbiz | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat. Acum este noul coleg de emisiune al Biancăi Comănici, la Bărbați vs Femei, emisiune difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Cu cine a venit Bogdan Mocanu la filmări?

Nu mai este un secret că Bogdan Mocanu este prezentatorul emisiunii Bărbați vs Femei, bineînțeles nu singur, ci alături de Bianca Comănici. Astăzi, la o zi obișnuită de filmare, Bogdan nu a venit singur, ci însoțit. Acesta a avut o apariție cu adevărat specială. Când a intrat, toată redacția WOWbiz și-a ațintit ochii asupra lui. Motivul? Prietenul său necuvântător, Loco. Bogdan Mocanu a venit la filmări, la braț cu un cățeluș pomeranian, o drăgălășenie. Cu toții cunosc prețul unei astfel de rase de câine, dar își merită toți banii la cât de simpatic este.

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: Patru morți în urma unui accident: femeie însărcinată, soțul ei, fetița lor de 9 ani şi un nepot de 11 ani. Se întorceau de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva- bzi.ro

Micuțul Loco a făcut cunoștință cu Bianca Comănici, cu platoul WOWbiz, membrii redacției, dar și cu alte vedete. Nu s-a sfiit delco să se plimbe peste tot, să exploreze întreaga locație.

Bogdan ne-a povestit și cât de buni prieteni sunt pisica lui, pe nume Gucci și pomeranianul. Așa apariție, mai rar. Oare cu cine va veni la filmăr data viitoare? Rămâneți cu ochii pe WOWbiz.ro să aflați informații exclusive.

Bogdan Mocanu co-prezentator, alături de Bianca Comănici

Nu de mult timp, Bogdan Mocanu s-a alăturat echipei WOWbiz. Face deja echipă cu Bianca Comănici, în rolul de moderator. Iată care au fost primele lui declarații, atunci când a aflat vestea că face parte din acest proiect.

"Rolul de co-prezentator la Bărbați vs. Femei este cu siguranță o provocare, dar sunt gata să o accept și să îmbrățișez tot ceea ce îmi rezervă viitorul. Fani vor avea parte de multe surprize în noul sezon, atât din partea mea cât și din partea Biancăi și clar ne vor urmări cu sufletul la gură! Eu și Bianca ne știm de mult timp. Amândoi am fost concurenți în același sezon la Puterea Dragostei, în 2020 și am păstrat legătura după emisiune, iar în prezent ne leagă o prietenie frumoasă. M-am bucurat să prezint alături de ea, mai ales că Bianca este la cârma emisiunii Bărbați vs. Femei încă de la prima ediție. Vom avea cu siguranță provocări interesante pentru noi, prezentatorii, dar și invitați care vor veni cu povești interesante, cu experiența lor de viață", a mărturisit Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!