Așa își menține trupul de zeiță fosta soție a lui Gabi Enache! Mădălina Iordate întoarce orice cap cu posteriorul ei | EXCLUSIV

Gabi Enache s-a despărțit definitiv și oficial de soția lui, Mădălina, pe data de 31 octombrie, 2017. În privința fetiței lor, foștii soți au ajuns la înțelegerea ca fetița să locuiască cu mama, având custodie comună din partea ambilor părinți.

Fosta soție a lui Gabi Enache, mai fierbinte decât canicula

Acum, Mădălina Iordate parcă vrea să arate lumii ce a pierdut fostul ei soț, pentru că arată într-un mare fel și se mândrește cu asta.

Fosta doamnă Enache a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz în momentul în care își făcea ritualul de menținere a siluetei trase prin inel. Aceasta s-a întâlnit cu o prietenă la un loc de alergat, unde s-au pus amândouă pe făcut sport. Adevărul e că un posterior atât de frumos, cu mișcare se întreține.

Până la locația unde urma să facă câteva minute bune de atletism, Mădălina Iordate a venit cu bolidul ei de lux, din care s-a dat jos foarte tacticos, vorbind la telefon. Între timp prietena ei a sosit, s-au salutat și au pornit spre activitatea pentru care se întâlniseră, și anume sportul. Se vede că Mădălina este pasionată de mișcare și are mare grijă de forma ei fizică.

Mădălina Iordate a fost înșelată de Gabi Enache

Î urmă cu câțiva ani, în cadrul unei emisiuni TV, Mădălina Iodate a izbucnit în lacrimi și a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut atunci când a aflat că fostul ei soț, Gabi Enache, a lăsat-o însărcinată pe amantă.

"Lucrurile au fost așa de rapide încât m-am trezit în mijlocul problemei. La început a fost frumos. Era o relație frumoasă, eram și destul de tineri. Lucrurile au evoluat prost. Așa e viața, mai ai și încercări. De Crăciun și Revelion am fost singură cu fata. Acolo mi-am dat seama că s-a terminat totul. Îmi spunea că este la părinți. Mereu îmi spunea că eu sunt cea crizată. Îmi spunea că pleacă și știam că nu e așa. Îmi spunea că sunt nebună, că am crizele mele. Încercam să evit discuțiile cu el. Deveneau prea aprinse și cine știe unde se ajungea. Am fost șocată de modul în care s-a procedat. Sincer, am refuzat să vorbesc cu el despre noi, ci strict de fată. Nu cred că mai e ceva de discutat. Gabi a fost o etapă din viața mea. Nu și-a cerut scuze, a fost șocant și pentru mine că doar suntem oameni...nu s-a întâmplat. Nu m-a durut. M-au durut toate și toate au trecut. Îl interesează de fetiță, dar nu își asumă. Cred că am aflat destul de târziu. Nici eu nu știu cum a fost. Eu am întrebat dacă este pe bune. Eu nu am avut cum să îi văd pozele. Am depus actele de divorţ. Am așteptat un prim termen, nu înțeleg de ce durează așa de mult. Mi-a spus că s-a schimbat ceva și procedurile sunt de lungă durată. Așa a zis avocata. Și el a depus actele de divorţ. Suntem amândoi pârâți. Vreau să se intereseze de cea mică. Nu mă ajută deloc. A fost de 3 ori la cumpărături pentru fată. Din ianuarie până acum." , a spus Mădălina Enache, în cadrul unei emisiuni. Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!