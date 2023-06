„Ascult muzica noastră și plâng” Cristina Ciobănașu nu poate uita ce a trăit cu Vlad Gherman. Ce a spus public despre noua relație: „Eu consideram că e nereușită de la început”

In articol:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au iubit vreme de un deceniu, timp în care au crescut împreună, au evoluat profesional, s-au descoperit și s-au schimbat.

Iar toate acestea, în final, i-a dus la separare, spre surprinderea tuturor, căci fanii și apropiații se așteptau mai degrabă la vestea nunții.

Cristina Ciobănașu, adevărul de după despărțirea de Vlad Gherman

Nu a fost să fie și ei, de fapt, au ales să meargă pe drumuri separate. Alegere despre care au spus și atunci și spune ea și acum că a fost una îngrozitor de grea.

Dar, după multe discuții, compromisuri, certuri și tachinări, Cristina și Vlad au ajuns la concluzia că le este mai bine separați, decât împreună. Concluzie care i-a dărâmat, dar care, ulterior, i-a ajutat să își cunoască fericirea.

„Amândoi am fost de acord să facem alegerea asta, amândoi. Dacă își dorea doar el sau îmi doream doar eu nu era suficient, dar cumva în toată perioada aia de după ce ne-am despărțit am avut atât de multe discuții în contradictoriu, discuții în care practic unul mai mult ca altul spunea că nu își dorește asta de fapt sau că își dorește asta de fapt”, a spus Cristina Ciobănașu, în podcast-ul lui Radu Țibulcă.

Însă, deși au hotărât de comun acord să pună punct iubirii lor de aproape zece ani, cu greu au ajuns la stadiul în care să se mai poată privi.

După o așa poveste de dragoste ca a lor, Cristina Ciobănașu spune că și-a dorit din suflet ca relația cu Vlad să nu se evapore, ci doar să se transforme.

Ea a luptat mereu să se aibă unul pe altul aproape ca prieteni, să nu ajungă doi străini și, în cele din urmă, a reușit să-l facă și pe actor să înțeleagă că trecutul lor merită un prezent fără ranchiună, în care să dăinuie o relație de bun simț și un viitor colegial și prietenesc.

”Tot procesul ăsta ne-a făcut să ne dăm seama că noi am trăit atât de multe lucruri împreună și am crescut împreună, încât ar fi foarte nasol pentru noi pe viitor, pentru amintirile noastre, pentru ceea ce vom fi, ar fi păcat să o rupem brusc și fiecare să își vadă de ale lui. Eu una mi-am dorit foarte mult, el nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire plauzibilă, el nu înțelegea. Am încercat să-i explic, i-am zis să-mi spună dacă nu își dorește, pentru că eu nu pot să forțez un om să facă ceva ce nu vrea, dar cumva și el și-a dat seama că nu vrea să fim niște străini în viitor, pentru că am fost niște cărămizi atât de importante unul în viața celuilalt, încât am ales să prețuim mai mult amintirile și o etapă minunată din viața fiecăruia și am fost în stare, deși a fost chinuitor în prima perioadă, recunosc. Am ales de fiecare dată, după fiecare ceartă și după fiecare scos de ochi, să vrem asta în continuare, chiar dacă ne chinuim”, a mai continuat actrița.

Numai că, deși au ales să nu-și întoarcă spatele definitiv, lucrând la aceleași proiecte, ea spune că nu puține au fost momentele în care s-au mai atacat subtil unul pe celălalt.

Dar chiar și așa îi mulțumește acum fostului iubit că a făcut parte din viața ei, dar și că a acceptat să se respecte în continuare, să se prețuiască, să se ajute și să lucreze împreună.

Mai ales că, subliniază ea, știe că pentru el despărțirea lor ca și cuplu a fost mult mai dureroasă decât pentru ea. Atât de dureroasă încât l-a făcut extrem de puternic și de sincer cu cei care l-au privit din exterior. Motiv pentru care-l aplaudă acum că a putut să-și strige durerea public, în timp ce la ea lucrurile au stat total opus.

A suferit și ea după ce iubirea lor a ajuns la final, dar spune că nu a avut o așa tărie de caracter încât să își lase vulnerabilitățile să iasă la suprafață în spațiul public.

S-a simțit pierdută, singură, a plâns, dar și-a jelit iubirea departe de ochii curioșilor, apoi a înțeles că este timpul să meargă mai departe, așa cum și Vlad Gherman a făcut-o.

”A fost dificil și să lucrăm împreună, pentru că fără să vrem mai erau reproșuri și înțepături. Mă bucur din suflet că a fost și el destul de puternic să intre în horă cu mine, eu îmi doream foarte mult să rămânem în relații bune, nu eram atât de absurdă încât să mă gândesc că o să rămânem prieteni la cataramă, că nu există. Îi mulțumesc foarte mult că a avut tăria să facă și el același lucru. El a fost mult mai dărâmat de despărțirea noastră decât mine și a și arătat-o mai mult. Eu am preferat să îmi duc suferința și etapa asta de despărțire în liniște, în propria carapace, pentru că nu mi-a plăcut niciodată ideea de a-ți spăla rufele în public, dar nu asta era de fapt, că noi nu ne spălam rufele în public. Noi am zis în public că suntem bine, dar suferința pe care o ai când te întorci acasă e suferința ta cu tine și dacă tu alegi să o arăți și celorlalți, felicitări, înseamnă că ești puternic. Eu nu am fost atât de puternică, încât să pot să vorbesc în perioada aia public despre ce simt, ce trăiesc, cât de dărâmată sunt, cât de greu îmi e să mă trezesc, că nu pot să adorm, că mă uit pe poze cu amintiri, că ascult muzica noastră și plâng la volan”, a mărturisit vedeta.

Acum amândoi au alte relații amoroase. Actorul se iubește cu o altă colegă, Oana Moșneagu, în timp ce Cristina Ciobănașu a preferat ca de data aceasta să construiască o relație de dragoste diferită.

Decizia ei a venit și prin prisma a ceea ce a simțit la începutul relației actuale. Vedeta spune că nu i-a dat șanse mari lui Alex în a o cuceri iremediabil și de aceea a decis să nu facă totul public.

Însă, ușor, ușor, ceea ce simțea ea s-a adeverit a fi total fals, căci acum ea și Alex au o relație de iubire stabilă și serioasă, dar pe care preferă în continuare să o țină cât mai departe de ochii curioșilor și să o trăiască doar în doi.

”De când m-am cuplat cu Alex am trăit ce nu am trăit cu Vlad, a fost fix opusul. Cu Vlad totul a fost în văzul tuturor, cu Alex totul a fost fix în intimitatea căsuței noastre și a fost minunat și am vrut să mă bucur de asta eu cu el și să nu o fac publică. Nu am vrut să o fac publică, nu știu să îți zic de ce... De fapt, știu să zic de ce. La început eu nu dădeam foarte multe șanse relației cu Alex, nu o vedeam ca pe ceva pe termen lung. Am zis ok, încercăm, dar nu cred că duce nicăieri. Nu am vrut să comunic oamenilor despre o încercare despre care eu consideram că e nereușită de la început, că nu o să dureze. De ce să comunic ceva de care eu nu sunt sigură? De asta la început am preferat să țin doar pentru mine, să dau foarte puține informații despre asta. Acum lucrurile s-au schimbat, dar în continuare îmi place intimitatea noastră”, sunt vorbele Cristinei Ciobănașu.