Cristina Ciobănașu s-a reîntors pe băncile școlii. Pentru ce meserie se pregătește vedeta: „Eu nu am nicio diplomă”

In articol:

Viața Cristinei Ciobănașu s-a schimbat radical, după ce la 12 ani și-a făcut cazul familiei sale cunoscut, Alex Velea luptând într-o competiție de dans pentru a o ajuta.

Și a reușit, căci de atunci, după ce a fost adoptată de Ruxandra Ion, actrița a dat sărăcia pe celebritate, fiind acum una dintre cele mai apreciate tinere talente de la noi, care se bucură de faptul că are două familii: una

la București, una la Botoșani.

Citește și: „A fost operată pe cord” Momente dificile pentru Cristina Ciobănașu și iubitul ei! Ce se întâmplă cu Chani, cățelul lor

Cristina Ciobănașu s-a reîntors pe băncile școlii [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: ”Ar fi bine măcar să își vadă de ale lui! ” Oana Roman, noi afirmații despre Marius Elisei și Catinca Roman! Cum au reacționat cei doi- kfetele.ro

Cristina Ciobănașu vrea să fie actriță și în acte

Astfel a ajuns ca de-a lungul timpului să se facă remarcată prin muzică, a fost la cârma mai multor emisiuni TV, prezentând și acum una alături de fostul iubit și de Andreea Ibacka, și a interpretat cu succes mai multe roluri în telenovelele românești.

Însă, deși se numără printre actrițele tinerei generații, Cristina Ciobănașu nu poate spune că este una cu acte în regulă.

Tocmai de aceea, din toamna anului trecut, fosta iubită a lui Vlad Gherman s-a reapucat de școală, după ce își înghețase anul trei de facultate, din cauza lipsei timpului, fiind prinsă în multe proiecte.

Vedeta a absolvit Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, apoi s-a înscris la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, iar din toamna anului trecut s-a înscris la o facultate din Sibiu.

Citește și: Ce se întâmplă în viața Cristinei Ciobănașu în ultima perioadă. Actrița vrea să facă o schimbare radicală: „Foarte haotic”

Acum urmează cursurile unui master în actorie, dorindu-și ca, după mai bine de 12 ani de muncă în acest domeniu, să obțină și o diplomă care să o califice în meseria de actor.

,, Deocamdată fac doar asta (este prezentatoare la o emisiune TV) și mai am niște proiecte în desfășurare, dar nu pot să zic mai multe despre asta, pentru că încă nu e ceva concret. Nu pot să zic dacă sunt pe partea de film sau de teatru, pentru că o să vă prindeți... Fac un master în actorie acum, pentru că eu nu am nicio diplomă care să ateste că fac această profesie totuși de la 12 ani. Am zis că e momentul să îmi iau o diplomă și să fiu “actor cu acte”, pentru că e important și asta. Probabil că la disertație o să am de pregătit un spectacol”, a declarat Cristina Ciobănașu, conform Playtech.