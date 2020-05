Alex, fiul lui Dan Bittman, solistul de la Holograf, își construiește și el o carieră în muzica autohtonă. Zilele trecute, mama lui, Liliana Ștefan, femeia cu care Dan Bittman are trei copii, a postat videoclipul melodiei, însoțit de un text în care își promova băiatul.

”Cred ca sub 1% din cei cu care sunt in legatura pe fb asculta genul asta (trap r&b). Alex Bittman este un producator din ce in ce mai bun. Poate pare ca ma laud (ceea ce si fac de altfel...), dar nu ma pot abtine. P.s. Cei 1% hai cu share piesa”, a notat Lilian Ștefan, mama lui Alex Bittman.