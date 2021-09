Asia Express 2021. Adriana Trandafir, mărturisiri după Asia Express: ”Am fost în cea mai cumplită situație...”

In articol:

Asia Express 2021. Adriana Trandafir, primele declaraţii după participarea la emisiune. Actrița a povestit dificultăţile pe care le-a întâmpinat pe "Drumul Împăraţilor".

Asia Express 2021. Adriana Trandafir, primele declaraţii după participarea la emisiune

Adriana Trandafir a trecut prin clipe de suspans la Asia Express 2021. Fiica sa, Maria Speranța, a fost luată de medici într-una din zilele de competiție, iar aceasta a fost nevoită să continue cursa singură.

Citeste si: Asia Express 2021. Cosmin Natanticu, primele declaraţii după participarea la emisiune: ”La început am fost praf...”

”Nu am vrut să vin în emisiunea asta pentru că mi-a fost frică. Am avut parte de o zi foarte grea când am avut parte de o zi fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea. Mi s-a spus că a luat-o medicul, nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație în care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură, au venit peste mine ca un tăvălug toate astea.

A fost foarte greu, dar nu mă plâng pentru că lucrurile s-au așezat. Un adevărat gest de iubire pentru Maria Speranța este pentru că încerc să trăiesc acum, s-au acumulat nopți de nesomn. Este așa o stare ciudată să împletești disperarea cu fericirea, nu știi niciodată ce va fi. Este o poveste care arată într-un fel de la televizor și altfel dacă o trăiești, e clar”, a spus Adriana Trandafir.

Citeste si: Asia Express 2021. Patrizia Paglieri, primele declaraţii despre participarea la emisiune: "Singurul bărbat pe care îl suport e..."

Adriana Trandafir și fiica sa la Asia Express 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Medicul Monica Pop a vorbit despre cazul doctoriței din Vâlcea, aflată în izolare, găsită moartă în casă- bzi.ro

Adriana Trandafir a împărtășit din experiența trăită la Asia Express 2021. Actrița a povestit cum a învățat să ceară de mâncare, dar și cum s-a chinuit să facă autostopul.

”Eu am încercat să fac autostopul, nu m-a luat nimeni preț de două ore și am renunțat. Oricum sunt foarte reticenți, oricum autostopul este problema cea mare. Și dacă se opresc mașinile nu înțeleg foarte bine despre ce e vorba.

Cei care deschid porțile sunt cei fără bani. Oamenii simpli sunt ca și copiii, înțeleg imediat, nu se complică, nu întreabă. Mi-a fost rușine la început să cer de mâncare.

Am cerșit două fructe pentru noi. E examenul vieții noastre.

Am avut parte de tot felul de aventuri fantastice și am întâlnit oameni despre care aș putea să scriu cărți întregi.

Am dormit lângă autostradă, am dormit lângă un birou. Dacă ar fi să o iau de la capăt pentru aceste povești, oricând aș spune DA!”, a mai spus îndrăgita actriță.

Adriana Trandafir și fiica sa la Asia Express 2021[Sursa foto: Instagram]

Ce spune fiica Adrianei Trandafir despre participarea la Asia Express 2021

Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir a însoțit-o pe mama sa în aventura vieții lor la Asia Express 2021. Fiica actriței a avut nevoie la un moment dat de intervenția unui echipaj medical, după ce a clacat în timpul unei curse.

”Este foarte greu să nu ai timp să te uiți în stânga și în dreapta. De foarte multe ori am pus concursul pe primul loc față de mâncare, față de pauză. Vrei să renunți, doar că adrenalina îți spune să nu renunți, Ne-am descurcat până acum cu orientarea în spațiu”, a spus Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir.

Adriana Trandafir și fiica sa la Asia Express 2021[Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Asia Express sezonul 3

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au fost marii câștigători ai sezonului 3 de la Asia Express, iar pe locul doi s-a clasat cuplul format din Speak şi Ştefania.

“Eu am plecat la «Asia Express» cu gândul să mă distrez. Am zis noi că am mai trecut prin d-astea grele, am făcut armata, am prins Revoluția în armată. Sigur nu ne-am închipuit că o să fie simplu, dar am zis că merge și noi, mâncâm frigărui, bem bere, ce poate să fie atât de rău? Când am plecat am zis că cel mai important este să nu ieșim primii. Apoi am zis că dacă tot am stat, de ce să plecăm acum!”, a spus Sorin Bontea, imediat după ce a revenit în țară.

“Mi-a fost să nu ne facem de râs. La început mi-am tras burta, mă uitam după cameră. Până la urmă m-am relaxat, mi-am dat seama că n-are rost să mă cenzurez. Am mai scăpat și câteo înjurătură, niciodată însă gratuit!”, a mărturisit Răzvan Fodor.