Asia Express 2021. Connect-R și Shift, primele declaraţii după participarea la emisiune: ” Am aruncat tot... e greu”

Asia Express 2021.Connect-R și Shift, primele declaraţii după participarea la emisiune. Cântăreții au povestit cât de greu le-a fost să parcurgă "Drumul Împăraţilor".

Connect-R face echipă la Asia Express 2021 cu amicul său Shift, pe care îl cunoaște de peste 15 ani. Artistul a declarat că a întâmpinat dificultăți pe ”Drumul Împăraților” și a fost la un pas de a renunța la competiție.

”E greu...cel mai greu, rucsacul, ca să zic așa, are în jur de 17 kg. Mi-am luat de acasă niște lucruri, le-am aruncat. Am aruncat tot din el, e greu, foarte greu. Nu avem nici o condiție. Autostopul e greu...

Facem în jur de 15 km și Dumnezeu ne e martor pentru treaba asta, chiar nu e ușor și vă spun sincer eu am vrut să renunț”, a mărturisit Connect-R.

Asia Express 2021. Shift, primele declaraţii după participarea la emisiune

Shift a mărturisit cât de greu îi este să caute cazare la Asia Express 2021, dar și că emisiunea este mult mai serioasă decât a crezut inițial.

”Cazarea, greu de găsit, dar avem condiție fizică. Confortul nostru de acasă s-a dus, nu mai există. Ne îngrijorăm mai mult când vedem că nu ne ia nimeni la autostop, când vedem că ne primește lumea greu la cazare, că nu vorbește nimeni cu noi.

Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici.

Asia Express e mult mai pe bune decât credeam chiar și noi”, a declarat Shift.

Cine sunt vedetele care participă la Asia Express 2021

Irina Fodor va prezenta noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian, dat fiind că frumoasa prezentatoare Gina Pistol a devenit mămică în luna martie şi nu mai poate prezenta emisiunea.

Nouă cupluri de vedete care vor participa la Asia Express 2021: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Asia Express 2021 se va difuza din toamna, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Unul dintre cele nouă cupluri de vedete va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar şi cu o experienţă de neuitat.