Asia Express 2021.

Vezi când începe reality show-ul și cine o va înlocui pe Gina Pistol în sezonul cu numărul 4, dat fiind că vedeta a născut în luna martie.

Asia Express este varianta românească a reality show-ului Peking Express bazat pe emisiunea belgiană și flamandă cu același nume care a fost creată în 2004. În România emisiunea a debutat pe 12 februarie 2018, iar primul sezon a fost prezentat de Gina Pistol și Marius Damian.

Asia Express 2021. Vezi cine o va înlocui pe Gina Pistol în sezonul 4

Irina Fodor va prezenta noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian.

Irina Fodor va coordona concurenţii plecaţi pe "Drumul Împăraţilor", Oase le va face cunoştinţă cu personaje locale, le va povesti mai multe despre misiunile şi jocurile din competiţie, iar Marius Damian va fi în continuare povestitorul, personajul care vorbeşte despre istoricul locurilor în care se desfăşoară concursul, despre ineditul fiecărei ţări.

Roxana Ghiță și Marilena de la Survivor vor să meargă la Asia Express. Anunțul făcut de ”războinică”

Asia Express sezonul 4 nu s-a mai filmat anul trecut din cauza pandemiei provocate de coronavirus. Însă anul acesta, concurenţii vor merge pe „Drumul Împăraţilor” în următoarele ţări: Turcia, Georgia, Azerbaidjan. Vor mai fi şi alte destinaţii pe ruta concurenţilor, care vor fi anunţate ulterior de către producători.

Fimările la sezonul 4 din Asia Express vor începe în luna curând, iar lista cu vedetele care vor participa e aproape gata. Telespectatorii se vor bucura de emisiune din toamnă.

Asia Express sezonul 4. Ce spun noii prezentatori despre experienţa care îi aşteaptă

Irina Fodor: "Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după “Chefi la cuţite” va urma atât de repede un alt proiect.(...) Contextul în care se desfăşoară anul acesta competiţia este unic, aşa că provocările vor fi şi ele pe măsură."

Marius Damian: "Ma simt un fel de veteran, iar noul look cu barba ajută. Pe bilet scrie Povestitor şi asta ma face sa astept prima impresie... de poveste."

Oase: "Sunt foarte foarte emoţionat că după un an foarte greu pentru mine am şansă să fiu din nou parte din acest proiect. Este tot ce mi-am dorit şi sunt fericit că echipa de producţie a avut încredere în mine, iar acum pot spune din nou că Asia Express continuă. Sezonul ăsta ajung împărat!”.

Cine sunt vedetele care participă la Asia Express 2021?

Se pare că lista vedetelor care vor participa la Asia Express 2021 este aproape gata. Mulţi dintre concurenţi au început să îşi facă paşapoarte, vaccinuri şi testări.

Potrivit click.ro, una dintre vedetele care au acceptat provocarea de la Asia Express 2021 ar fi chiar Andreea Antonescu, care de curând a fost eliminată de la Survivor România 2021, emisiune difuzată de Kanal D.

Un alt nume vehiculat este cel al Alinei Puşcaş, care a primit şi în celelalte sezoane oferta de a participa la Asia Express.

Alte vedete care ar putea să participe la Asia Express 2021 sunt: Connect-R, Pepe, Shift şi cuplul format din Jo şi Juno.

Asia Express 2021 se va difuza din toamna, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Cine a câștigat Asia Express sezonul 3

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au fost marii câștigători ai sezonului 3 de la Asia Express.

“Eu am plecat la «Asia Express» cu gândul să mă distrez. Am zis noi că am mai trecut prin d-astea grele, am făcut armata, am prins Revoluția în armată. Sigur nu ne-am închipuit că o să fie simplu, dar am zis că merge și noi, mâncâm frigărui, bem bere, ce poate să fie atât de rău? Când am plecat am zis că cel mai important este să nu ieșim primii. Apoi am zis că dacă tot am stat, de ce să plecăm acum!”, a spus Sorin Bontea, imediat după ce a revenit în țară.

“Mi-a fost să nu ne facem de râs. La început mi-am tras burta, mă uitam după cameră. Până la urmă m-am relaxat, mi-am dat seama că n-are rost să mă cenzurez. Am mai scăpat și câteo înjurătură, niciodată însă gratuit!”, a mărturisit Răzvan Fodor.