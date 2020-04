O asistentă medicală de la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați a povestit pe pagina ei de Facebook cum este hărțuită de vecini din cauza locului ei de muncă. În timp ce ea își riscă sănătatea în plină pandemie de coronavirus, cei care locuiesc în același bloc cu ea de mai bine de 20 de ani o marginalizează și fac reclamații la Poliție.

„😡😡😡😡Fetelor, este foarte grav ce mi s-a putut intampla doar pentru simplul fapt ca lucrez la Spitalul Boli Infectioase Galati. Vecinii din scara blocului unde am locuit mai bine de 20 de ani... mi-au aruncat cu clor pe ușa apartamentului... Mi-au trimis politia acasa... M-au dat afara din magazinul blocului doar pentru ca lucrez la Spitalul Boli Infectioase.!!!!

a scris pe pagina ei de Facebook asistenta medicală Mihaela Moga Pal.

Citeste si: Ți se întâmplă și ție asta? Anunță imediat medicul de familie. E semn clar că ai fost infectat cu coronavirus

Val de reacții, după ce asistenta de la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați a povestit prin ce trece

După ce asisntenta medicală a povestit că este hărțuită de vecinii care se tem de coronavirus, un val de reacții au apărut în mediul online. Mesajul ei a fost redistribuit de peste două mii de ori și a primit sute de mesaje.

i-a transmis o femeie asistentei medicale din Galați.

„Doamna, ma inclin in fata dumneavoastra! Capul sus, putere si sanatate! Va fi bine! Priviti cate persoane au reactionat la postarea Dumneavoastra si veti intelege ca vecinii nu pot fi luati in seama, aveti grija de dumneavoastra cu calm si cu speranta! Noi va suntem alaturi!🍀😘”, „Sunt probabil aceiasi vecini care cu putin timp in urmă vă rugau să le faceti o injectie sau vă cautau in mod expres cand aveau o problema la spitalul unde lucrati. Caracterul omului este infect şi nu-l schimba nici o suta de pandemii. Putere şi sănătate, scumpă doamnă”, „ Mult succes în ceea ce faceți! La noi atât se poate!!! Unde educația lipsește cu desăvârșire, acest tip de reacții apar necontenit! Multă putere vă doresc și nu vă lăsați intimidata!!!! Sigur ăștia care fac așa ceva sunt cei care primesc împărtășanie de la aceeași linguriță!!!! 🤗🤗🤗🤗”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care asistenta medicală din Galați, de la Spitalul de Boli Infecțioase, le-a primit.