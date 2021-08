Asta e dovada clară că Mario Fresh și Alexia Eram nu mai sunt împreună! Artistul a fost surprins în brațele unei domnișoare misterioase

In articol:

Mario Fresh și Alexia Eram formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. Au trecut prin momente frumoase împreună, dar și prin altele mai puțin plăcute. Însă, cum dragostea întodeauna învinge, cei doi îndrăgostiți au reușit să treacă cu bine peste perioadele dificile.

Cu toate acestea, în ultima perioadă, s-a tot speculat faptul că artistul și fiica Andreei Esca s-au despărțit.

Se pare că primii care au observat au fost chiar internauții, care au văzut faptul că aceștia nu au mai postat poze împreună din luna mai.

Citeste si: Mario Fresh și Alexia Eram, prima apariție după zvonurile despărțirii!

Unde mai pui faptul că aceștia nu au dat curs informaților apărute în presă, dar nici nu au negat zvonurile.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Cert este că o filmare apărută pe rețelele de Tik Tok ne pune serios pe gânduri. Mario Fresh este în brațele unei domnișoare brunete, într-un club, iar story-urile ar fi fost făcute chiar de Lino Golden. Cei doi se îmbrățișează și nu se ascund vreo secundă de cameră. Din imagini se poate observa faptul că sunt destul de apropiați, întrucât au fost suprinși în această ipostază.

Mario Fresh și tânara misterioasă[Sursa foto: tiktok]

Așadar, mai sunt sau nu într-o relație cei doi?!

Mario Fresh, gânduri serioase cu Alexia Eram

În cadrul unui podcast, însă, Mario Fresh recunoaște că se gândește serios să o ceară în căsătorie pe Alexia, ținând cont că relația dintre ei evoluează pe zi ce trece și se înțeleg din ce în ce mai bine.

Citeste si: Mario Fresh, prima reacție după ce Alexia Eram a fost surprinsă cu un alt băiat: „Hai pa!”

” Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a mărturisit Mario Fresh.