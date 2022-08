Asta i-a condus pe hoți acasă la Bassam Dabbas! Ce a afirmat hairstylistul vedetelor cu puțin timp înainte să fie prădat de zeci de mii de euro? "Mă consider regele coafurii în România"

In articol:

Bassam este unul dintre cei mai iubiți hairstyliști de vedete. În urmă cu câțiva ani, Bassam venea în România după o copilărie și o adolescență chinuitoare, petrecută mai mult la muncă decât la școală, trăind într-o umilință, suferință și sărăcie lucie.

Bassam Dabbas a fost jefuit

Acum, Bassam Dabbas se poate considera un om împlinit, având un salon de înfrumusețare unde zilnic îi trec pragul cele mai mari celebrități, precum Anamaria Prodan, Loredana Chivu, Karmen Simionescu, Andreea Marin, etc..

Hairstylistul vedetelor a vrut doar să meargă la sală și a plecat fără niciun ban, din cei 60.000 de euro pe care îi avea la el. Hoții au dat năvală și l-au lăsat pe regele coafurii fără salariile celor de la salon. Acesta a avut un șoc să fie pus în fața unei asemenea situații. Vinovații au fost găsiți și arestați, aceștia având vârstele de 16, respectiv 17 ani.

"Mi-au spart uşa de la vestiar şi mi-au luat tot ce era acolo. Am intrat la sală, m-am schimbat. Erau două-trei persoane, trei persoane, arătau dificil la faţă, şi erau în vestiar. M-am dus după ei, nu i-am găsit, am sunat la Poliţie şi a venit Poliţia în 5 minute, a luat amprente, a luat tot ce trebuie.", a declarat Bassam, imediat după ce a fost prădat.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Afirmația lui Bassam înainte de a fi jefuit

Bassam Dabbas este cunoscut drept regele coafurii. Vedetele apelează la el când vine vorba despre un eveniment important, deoarece știu că vor arăta perfect. În urmă cu ceva timp, hairstylistul a fost invitat în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, unde a făcut afirmații incendiare, una dintre ele fiind faptul că este cel mai scump din

breasla sa, din țară. Astfel, invidioșii i-au pus gând rău și au decis să pună mâna pe averea regelui coafurii.

"Da, sunt cel mai scump stilist din București. Cea mai ieftină coafură este cea mai lejeră și a costat 130 de lei, iar cea mai scumpă nu are preț. O coafură pe care am realizat-o a costat 1000 de euro. Mă consider regele coafurii în România și vreau să fiu și în afară.", a mărturisit Bassam.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!