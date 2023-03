"Aștept decizia medicilor" Ce se întâmplă cu Oana Lis, după ce s-a operat de cancer. A spus cum va decurge viața ei de acum înainte

In articol:

Oana Lis traversează o perioadă foarte dificilă a vieții sale. Lăsând chinurile prin care trece cu soțul ei, care nu se simte deloc bine, vedeta a aflat că suferă de cancer la piele, fiind supusă chiar și unei intervenții chirurgicale.

Vedeta susține că boala a venit din senin, neavând niciun simptom. Acum, soția fostului edil trebuie să aibă grijă atât de ea, cât și de partenerul său de viață.

Oana Lis a ajuns pe masa de operație, după ce a aflat că are cancer de piele

Oana Lis nu se aștepta niciodată că va suferi de o boală atât de gravă. Mai mult decât atât, vedeta susține că nu a avut simptome, iar ceea ce i-a pus semne de întrebare a fost o pată apărută pe piele. Aceasta a apelat imediat la ajutor specializat, iar doctorii i-au recomandat să facă operație. Acum blondina mărturisește că se simte bine. Mai mult, spune că preocuparea ei principală rămâne tot Viorel Lis, care se confruntă cu probleme mari de sănătate.

„ Totul a plecat de la o pată pe piele, pe care o aveam de ceva vreme și pe care nu am băgat-o prea mult în seamă. Cel puțin până când nu și-a modificat forma, la un moment anume, nu i-am dat niciun fel de importanță.

Când am aflat care e situația, am urmat sfatul medicului și m-am operat. Nu sunt de părere că trebuie să facem din țânțar armăsar. Am văzut unele titluri din presă. Simt că am situația sub control, iar preocuparea mea majoră rămâne soțul meu, Viorel!”, a declarat Oana, pentru playtech.ro.

Oana Lis continuă să își îngrijească soțul ca înainte

Oana Lis declară ca diagnosticul primit din partea medicilor nu a adus schimbări mari în viața ei. Ea a dezvăluit că se va axa în continuare pe starea soțului ei, întrucât problemele de sănătate ale acestuia se agravează de la o zi la alta.

„ Trebuie să am aceeași grijă față de Viorel, pe care trebuie să-l hrănesc și să-i dau pastilele, la anumite ore, și față de care voi continua, ca până acum, cu același program. Cu excepția operației suferite, nu s-au schimbat prea multe lucruri în viața mea. Și aștept decizia medicilor și pe viitor!”, a mai spus Oana Lis.

Oana Lis [Sursa foto: Instagram]