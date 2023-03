Diagnosticul crunt pe care medicii i l-au pus Oanei Lis! Soția lui Viorel Lis s-a operat în mare secret: „Mi se părea ceva ciudat și mi s-a spus că este periculos”

In articol:

Oana Lis este iubită și apreciată de mulți români, iar aceasta a intrat în sufletele celor de acasă prin prisma sincerității sale. Deși are o mulțime de admiratori, puțini dintre aceștia știu că, de fapt, ultima perioadă din viața soției lui Viorel Lis a fost una foarte grea, asta pentru că medicii specialiști i-au pus un diagnostic dur.

Este vorba despre un carcinom malign, pe care l-a descoperit abia după o vizită la medic care a avut loc recent. De mai bine de doi ani, blondina avea o pată pe piele, căreia însă nu i-a acordat o prea mare importanță. Totuși, aceasta decis să vadă dacă este o problemă și, într-adevăr, situația putea fi cu mult mai gravă dacă nu ajungea mai repede la un specialist.

„Nu pot să zic că sunt de nota 10, în cea mai bună formă. Nu am vorbit pe internet. Acum o lună am fost diagnosticată cu un carcinom, care e o formă de cancer de piele. Nu aveam niciun simptom. Știind că atunci când treci printr-o perioadă mai grea corpul reacționează, am zis să-mi fac și eu analizele.

Eu aveam o pată. O aveam de doi ani de zile și am văzut că s-a mărit. Nu m-am dat cu creme, nu a dispărut, dar mă și obișnuisem cu ea. Mi se părea ceva ciudat și mi s-a spus că este periculos, că trebuie să fac o biopsie. Este un carcinom malign”, a povestit Oana Lis, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Oana Lis s-a operat, însă nu mulți au știut de acest lucru

Oana Lis a ajuns chiar pe masa de operații, însă nu mulți au știu de această intervenție chirurgicală, ci doar persoanele apropiate. În final, soția lui Viorel Lis a precizat că, de cele mai multe ori, chiar și persoanele puternice cedează, iar ultime perioadă din viața sa a fost una foarte grea.

„Nu am vorbit decât cu câteva persoane. A fost perioadă destul de grea. Încă mai am niște dureri după intervenție. Acum realizez. Eu n-am avut nicio operație până acum, decât cea de apendicită. Am 44 de ani.

Viorel stând acasă, în ziua în care am fost la clinică nu puteam să conduc, m-am întors cu taxi. Și oamenii puternici au nevoie de sprijin. În ultimele trei săptămâni, pare că eram foarte fericită și foarte veselă. Am vrut să nu spun nimănui decât abia acum, când sunt cât de cât ok. Nu sunt puternică mereu. Am momente în care cad, în care plâng. Am și eu nevoie de o îmbrățișare, să mă întrebi ce fac, să mergi cu mine la doctor. În fiecare zi luna asta m-am rugat”, a dezvăluit Oana Lis, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

