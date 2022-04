Atac în Republica Moldova, la Tiraspol! Au lovit Ministerul Securităţii de Stat. Anunțul făcut de Rusia: „Susținem o soluționare pașnică a problemei”

In articol:

Au fost momente de panică pentru locuitorii din Tiraspol, Transnistria, după ce Ministerul Securităţii de Stat din Tiraspol a fost atacat cu două lansatoare de grenade. Mai multe imagini cu clădirea care are geamurile sparte circulă pe rețelele de socializare.

Totodată, la fața locului au intervenit de urgență mai multe ambulanți și echipaje de pompieri, precum și poliție.

Până la momentul scrierii acestei știri nu au fost raportate victime în urma incidentului. Totuși, locuitorii din Transnistria, dar și cei din Republica Moldova se tem ca nu cumva războiul să ajungă și pe teritoriile lor. Membrii Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova s-au întrunit în şedinţă de urgenţă după situația îngrijorătoare.

„ Ferestrele etajelor superioare au fost sparte. O coloană de fum iese din birouri. Teritoriul adiacent este încercuit de poliţişti „, a declarat poliţia transnistreană, într-un comunicat

KGB headquarters in Tiraspol, Transnistria, hit by rockets. pic.twitter.com/im30vBZKI3

După exploziile din Tiraspol, a venit imediat și reacția Rusiei.

Viceministrul afacerilor externe al Federației Ruse, Andrei Rudenko, a asigurat Republica Moldova și Transnistria că se va respecta integritatea lor teritorială.

Citeste si: „Aștept al doilea nepot”. Vestea momentului în showbiz-ul românesc!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Nu vedem niciun risc în Transnistria, poziția noastră rămâne aceeași: susținem o soluționare pașnică a problemei transnistrene, respectând în același timp integritatea teritorială a Moldovei și statutul special al acestei regiuni în componența sa”, a declarat Rudenko.

Totuși, a doua fază a războiului din Ucraina a fost clar explicată de adjunctului comandantului Districtului militar „Centru”, Rustam Minnekaev, care a anunțat că unul dintre scopuri este și crearea unui coridor către regiunea transnistreană, „unde sunt înregistrate cazuri de intimidare a vorbitorilor de limbă rusă”.

Citeste si: Imaginile cu bebelușul ucis în atacul din Odesa sunt sfâșietoare! Micuța Kira și mama ei au avut parte de un sfârșit cumplit, chiar în Sâmbăta Mare: „Vă puteți măcar imagina?”

Transnistria și-a proclamat independența față de Republica Moldova la scurt timp după căderea Uniunii Sovietice. Între cele două a avut loc un scurt război civil, în care regiunea separatistă s-a impus. În Transnistria trăiesc 500.000 de locuitori, are propria monedă și propriile forţe de securitate.

Citeste si: Republica Moldova, amenințată direct de un deputat rus: "Va fi o repetare a scenariului ucrainean". Cu ce a greșit Maia Sandu în fața Rusiei

Totodată, teritoriul este dependent de Rusia, care îi furnizează gratuit gaz. Regiunea separatistă nu este, însă, recunoscută ca stat independent la nivel internațional, ci este considerat ap de pod situat nu departe de frontierele Uniunii Europene.

⚡️Unknown attacked the building of the Ministry of State Security of Pridnestrovie in Tiraspol.😏 pic.twitter.com/n6vkWMGmZI