Atacatoarea Mirelei Vaida s-a întors! I-a distrus mașina cu bolovani, chiar în timpul transmisiei live: „Să fie închisă!”

Mirela Vaida trece, din nou, prin momente de cumpănă! În timp ce se afla în direct, în emisiunea pe care o prezintă, prezentatoarei TV i-a fost vandalizată mașina electrică, pe care o ținea la încărcat, în spatele clădirii în care lucrează.

Mai precis, femeia care în urmă cu ceva timp a atacat-o în direct, în platoul de televiziune, cu un bolovan, a revenit din nou, iar de această dată, folosind tot un bolovan, i-a atacat mașina, distrugându-i parbrizul în totalitate.

De asemenea, prezentatoarea TV a avut o reacție dură, imediat ce a aflat, mărturisind că tot ceea își dorește este să fie liniștită, mai ales că se teme pentru viața sa, având în vedere și incidentul care a avut loc în urmă cu ceva timp.

„ Cui să mă adresez să pot să merg în liniște pe stradă?!(...) E clar că amândouă libere nu putem să fim. Că un ajunge cu un bolovan în cap și de cele mai multe ori sunt eu aia.(...) Vreau doar să merg liniștită pe stradă cu copiii mei, fără să-mi iau un bolovan în cap”, a spus Mirela Vaida, după ce și-a privit mașina distrusă.

Totodată, revoltată, Mirela Vaida a mai adăugat: „Să fie închisă, mi se face greață”.

Mașina Mirelei Vaida a fost vandalizată [Sursa foto: Captură TV]

Mirela Vaida, despre momentul în care a fost atacată cu un bolovan, în platoul emisiunii

În urmă cu un an, agresoarea Mirelei Vaida a intrat în platoul emisiunii pe care o prezintă blondina, atacând-o cu un bolovan.

Totul putea fi fatal pentru prezentatoarea TV, însă din fericire, moderatoarea TV a scăpat.

La scurt timp după incidentul respectiv, Mirela Vaida și-a adunat toate puterile și a făcut câteva declarații.

" Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ''Să îmi dai banii, să îmi dai banii''. Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului. Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare", a povestit prezentatoarea TV, imediat după incident.