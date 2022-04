Atentat la o stație de metrou din New York! Mai multe persoane au fost împușcate

In articol:

Un atac armat a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn, New York. Potrivit CNN, 13 persoane au fost transportate la spital, după ce un bărbat a tras mai multe focuri de armă și a plasat dispozitive explozive în subteran.

Pompierii au fost alertați cu privire la o degajare de fum la primele ore ale dimineții, la stația de metrou 36th Street din cartierul Sunset Park, Brooklyn. Când au ajuns la fața locului, salvatorii au descoperit că mai multe persoane fuseseră rănite, în urma unui atac armat.

******NSFW******



Multiple people shot in the 36th street station in Brooklyn. Multiple undetonated devices also found. Be careful out there. Definitely avoid the subway today. This was a terrorist attack.



CREDIT: Angry_yeti/ IG pic.twitter.com/9XYZcmT8BH