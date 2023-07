"Atunci am luat decizia să mă despart de Liviu și să merg cu Victor" Marina Almășan dezvăluie tot ce nu s-a știut despre începutul relației ei cu Victor Socaciu

In articol:

Marina Almășan, unul dintre oamenii de televiziune emblematici din România, a fost invitată în cea mai nouă ediția a emisiunii "În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță, la Kanal D2.

Marina Almășan și-a deschis inima în fața publicului și a vorbit despre provocările întâlnite și din postura de mamă și cum modelul de educație primit de la tatăl ei, căruia i s-a împotrivit de multe ori, avea să-i fie sursă de inspirație mai târziu, în viață, în educația aplicată celor doi copii ai ei, Marina și Victor.

Marina Almășan, totul despre începutul poveștii de dragoste cu Victor Socaciu

Înainte de relația cu Victor Socaciu, Marina Almășan a mai fost căsătorită. La un moment dat, a ales să dea căsnicia cu Liviu, pe povestea de dragoste cu Victor. Marina Almășan a povestit totul cu lux de amănunte.

"În 1982 eram studentă în anul I și crainic la radio. Venise acolo Victor Socaciu și voiam să îl văd cum arată. M-am dus glonț, i-am luat ceva de mâncare și asta a fost întâlnirea noastră. După vreo 13 ani, în 1995 ne-am reîntâlnit, am rememorat. Îmi plăcea muzica lui pe care o ascultam, la el ca bărbat nu cred că am fost atentă atât de mult. În 1995 eu eram o femeie căsătorită, cu o căsnicie pe care o trăgeam după mine și cred că după noi, amândoi deveniserăm conștienți că nu merge. Apăreau întrebările ce o să zică ceilalți și atunci tot amânam momentul. Devenise o singurătate în doi. În momentul în care am început să colaborez cu Victor, lucrurile au luat-o foarte încet. Ne-am plăcut, colaboram bine, ne simpatizam reciproc. La un moment dat ne-am dat seama că gândim la fel, simțim la fel, simțim ceva unul pentru celălalt. Mulți mi-au spus că m-am băgat în casa lui Socaciu, dar Victor încheiase relația cu actrița respectivă până să mă cunoască pe mine. Atunci am simțit că trebuie să fac ceva cu viața mea. Iubirea mi-a dat curaj și atunci am luat decizia să mă despart de Liviu și să merg cu Victor.", a declarat Marina Almășan.

Marina Almășan, adevărul despre educația severă primită de la tată

Marina Almășan i-a mai povestit lui Mihai Ghiță că, în ciuda faptului că a suferit din cauza disciplinei stricte primite de la tatăl ei, peste ani, avea să devină și ea un părinte extrem de strict.

"Așa, câte o atingere, mai primeam și eu și fratele meu. Plângeam puțin, apoi ne gândeam că am greșit tare, dacă am reușit să îl scoatem pe tata din minți și să scoată cureaua.Tata a fost un om aspru cu noi și nu ne doream să îl supărăm. Ne era teamă de el, dacă îl supăram tare.Mama a fost și este în continuare un om foarte cald, făcea echipă cu noi, copiii, își iubea foarte tare soțul, dar avea o altă metodă de a ne educa.E un mister. Lucruri care pe noi ne-au deranjat cândva, constatăm că ajungem să le facem noi înșine.Am criticat foarte mult severitatea tatălui, faptul că era strict cu modul cum socializam cu cei din jur, iată că în momentul în care am devenit părinte am fost un om sever, un părinte sever, care a pretins copiilor să fie în limitele unor reguli", a explicat Marina Almășan la emisiunea "În Oglindă", de la Kanal D2.

