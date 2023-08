„Au fost momente destul de dificile” Silviu Țolu, mai sincer ca niciodată! Ce mărturisiri a făcut despre relația cu Lili Sandu? Iubitul prezentatoarei TV a dat tot din casă

In articol:

Silviu Țolu și Lili Sandu au început o relație de iubire în urmă cu mai mult timp, iar acum trei ani au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi formează un cuplu apreciat de foarte multă lume însă nu mulți știu detalii intime din povestea lor de dragoste.

Silviu Țolu, mai sincer ca niciodată

Recent, iubitul prezentatoarei a vorbit cu sinceritate despre relația cu partenera lui și a dezvăluit cum au reușit să treacă peste momentele tensionate. Cum se înțeleg acum cei doi, dar și cum fac față în rolul de părinți?

Lili Sandu și Silviu Țolu sunt împreună de 7 ani, iar dragostea dintre ei a înflorit mai mult de la an, la an. Chiar dacă există o diferență de vârstă de 12 ani, el fiind mai mic decât prezentatoarea TV, cei doi au trecut cu brio peste testul timpului. Astfel că au rămas împreună, iar în urmă cu trei ani au devenit părinți pentru prima dată. Micuțul Thomas a venit în viața lor când nici nu mai sperau, mai ales că medicii nu îi dădeau șanse lui Lili Sandu de a rămâne însărcinată.

Recent, iubitul prezentatoare TV a făcut mărturisiri inedite despre relația dintre ei. Acesta a vorbit despre momentele petrecute împreună și cum reușesc să își facă timp pentru ei. Se pare că atunci când simt nevoia de a petrece timp în doi, aceștia pleacă în vacanțe singuri și se simt norocoși că au cu cine să îl lase pe copil.

„Considerăm că vacanțele în doi sunt importante sută la sută în viața de cuplu. Nu am făcut o regulă în sensul să avem un obicei din asta. Dar de câte ori ni se ivește ocazia încercăm să avem câte o escapadă. Poate fi și un weekend sau o plecare de o noapte. Când am mai avut filmări am închiriat o cameră de hotel sau un apartament pentru o singură noapte.

Am avut așadar și mici vacanțe, dar și vacanțe mai mari. Cum a fost de exemplu de ziua lui Lili, când am mers în Istanbul. Avem marele noroc că putem să îl lăsăm și cu bunicii, nu pentru multe zile, dar un weekend ne descurcăm”, a mărturisit Silviu Țolu pentru fanatik.ro.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Momentul în care femeia din Arad a fost ucisă de tramvai, când încerca să-și dea fiica jos, aflată în scaun cu rotile- stirileprotv.ro

Silviu Țolu este un iubit desăvârșit, dar și un tată implicat pe deplin. Partenerul lui Lili Sandu a recunoscut că se ocupă de creșterea băiețelului, făcând lucruri de care anumiți bărbați nici nu vor să audă. Acesta a spus că îl spală, îl schimbă și îi dă să mânânce lui Thomas, atunci când mama lui nu este prin preajmă sau este ocupată.

„Am fost implicat sută la sută, i-am schimbat și pampers, îl și spăl, îi și fac duș când e cazul și nu poate Lili. Pot să îi dau și să mănânce. E foarte important pentru mine să fiu alături de el și sper ca lucrurile astea să aibă un rezultat pe termen lung în bunăstarea lui”, a mai spus iubitul prezentatoarei pentru aceeași sursă citată.

Citește și: Cum și-a sărbătorit Lili Sandu fiul, la aniversarea de trei ani?! Micuțul Thomas a avut parte de două petreceri. Ce spun prezentatoarea și Silviu Țolu despre rolul de părinți: „Poate afecta creșterea copilului”

Cum au făcut față momentelor tensionate

Ca în orice cuplu și cei doi au trecut prin momente mai puțin plăcute. Unul dintre acestea e chiar perioada în care Lili Sandu a fost însărcinată, iar din din cauza hormonilor stările ei erau diferite. Cu toate acestea, Silviu Țolu a fost un partener de bază și a înțeles situația cu care s-a confruntat iubita lui.

Citeste si: „Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile.” Dana Roba a vorbit despre relația cu socrii ei- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: „Summer in the City 2023” cu Robbie Williams și Jason Derulo va avea loc pe 18-19 august- radioimpuls.ro

„Au fost momente destul de dificile din punctul ăsta de vedere pentru că inițial te întrebi ce se întâmplă. Te gândești că nașterea unui copil nu este un lucru rău, greșit. Dar am avut noroc că nașul lui Thomas care este medic ginecolog specialist în fertilitate, îmi spunea mereu „Las-o, măi, că sunt hormonii”.

Am încercat să înțeleg lucrurile astea. Până la urmă, sprijinul trebuie să vină necondiționat. Mai ales dacă implică o chestie medicală. Au fost momente când nu înțelegeam stările ei, când am avut discuții. Dar am încercat să îmi aduc aminte că trece printr-o perioadă mai grea și trebuie să o susțin.”, a mai spus partenerul de viață a lui Lili Sandu.

Lili Sandu alături de Silviu Țolu și fiul lor [Sursa foto: Facebook]