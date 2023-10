Au renunțat la secrete! Vedetele ne-au spus care sunt cele mai spectaculoase planuri pentru această toamnă! S-au terminat vacanțele, iar artiștii dau startul surprizelor | EXCLUSIV

In articol:

Vara a fost plină de momente de relaxare, dar și de multă muncă pentru vedetele din România. Nu au lipsit proiectele din online, concertele de pe litoral sau din diaspora și nici evenimentele din toată țara. Dacă fanii s-ar aștepta ca toamna să fie mai lejeră pentru artiști, ei bine vă înșelați tocmai pentru că în sezonul rece se numără proiectele și piesele noi.

Artiștii din România au vorbit, rând pe rând, cu jurnaliștii WOWbiz.ro. Vedetele ne-au dezvăluit ce planuri au pentru toamna aceasta și mai ales cu ce se mai laudă în plan profesional sau personal. De la turnee în America, la clipuri sau spectacole noi, toate obiectivele pe care le au vedetele au fost dezvăluite, în exclusivitate, în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro, iar noi suntem gata să le împărtășim cu voi.

Mihai Trăistariu, Minodora, Marcela Fota, Olimpia Melinte și Randi se numără printre vedetele care ne-au povestit cu ce se laudă toamna această.

Marcela Fota, surpriză pentru fani

Artista are parte de o toamnă plină. Una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, Marcela Fota s-a bucurat de o vară pe cinste. Vacanțele cu familia au fost la ordinea zilei în timpul săptămânii, iar în weekenduri nu a lipsit de la petreceri și evenimente.

Santorini, Bulgaria și Grecia continentală se numără printre destinațiile de vacanță din străinătate pe care Marcela Fota le-a marcat anul acesta. Acum că a venit toamna, cântăreața are și câteva surprize pentru fani așa că vine cu o piesă nouă, ce speră că va fi pe placul tutror.

"Mă voi ocupa de noi proiecte muzicale, am deja o meldie pe care am înregistra-o și sunt atât de impresionată și de mândră. În foarte scurt timp o să-i fac și clipul și abia aștept să-l prezint publiculi. Este un cântec de dragoste, pozitiv, așa cum mi-am obișnuit eu publicul", a mărturisit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu vrea să dea lovitura la nunți

Vedeta a avut parte de o vară plină de tot! Afacerile cu apartamente de închiriat în regim hotelier i-au mers strună, în ciuda micilor probleme pe care le-a avut cu unii dintre turiși.

Dincolo de afaceri, cântărețul a avut mai multe spectacole pe litoral, așa cum obișnuiește de ani de zile.

În timpul verii, Mihai Trăistariu nu a lipsit nici de la nunți și a remarcat că fanii îl solicită cel mai mult la dansul mirilor așa că s-a gândit să pregătească o adevărată surpriză pentru cuplurile de îndrăgostiți care îl vor chema să le cânte la petrecere.

"Am lăsat muzica pe planul doi și vreau să mă concentrez un pic în zona aceasta. Am o piesă nou nouță, pe care am pregătit-o special pentru nunți. Mă tot chemau oamenii la nunți și voiau să le cânt valsul mirilor, am eu piesa Cât de frumoasă ești și atunci mă cheamă să o cânt pe aceea, sau altele, iar acum am făcut o piesă specială pentru nunți. Vreau să îi fac și videoclipul, va fi gata în curând", a povestit Mihai Trăistariu.

Betty Stoian este pusă pe muncă

Fiica lui Florin Salam este pusă pe muncă toamna aceasta. Artista se pregătește deja pentru proiectele și evenimentele pe care le va avea în 2024 și lucrează din greu la piesele pe care le va lansa anul viitor. Frumoasa brunetă nu uită nici de viața de mămică și ori de câte ori are ocazia, își face timp pentru fiul și soțul ei.

"Muncim, muncim mult pentru anul viitor ca să fie forță. Pregătim niște live-uri pe care o să le urcăm pe YouTube și așteptăm cântările, momentan o să intrăm și în perioada cu postul cu sărbătorile și așa mai departe, dar nu vreau să stau degeaba.

În tot timpul acesta voi munci", a mărturisit Betty Vișănescu, pentru WOWbiz.ro.

Minodora, turneu în SUA cu toată familia

Minodora are parte de o toamnă de excepție. Printre planurile pe care și le-a făcut în acest sezon, se numără o experiență de excepție și mai ales de suflet. Artista urmează să plece peste Ocean, acolo unde va cânta și își va petrece toată luna noiembrie.

Momentul este cu atât mai emoționant cu cât soțul și fiul o vor însoți în turneu, iar Marco va cânta și el în SUA.

"Toată luna noiembrie o să fim în America. Avem emoții pentru că nu am mai fost de 14 ani în America. Am fost ultima dată cu Florin Salam în turneu în America, acum 14 ani. Am fost la Chicago și acolo am și rămas însărcinată cu Mărcuțu, iar acum îl duc pe Marco la Chicago unde a fost conceput.

Ne pregătim în primul rând sufletește. Abia aștept să-mi iau în brațe toți prietenii. Am foste mulți prieteni acolo, în fiecare stat. Eu, până acum 14 ani când am rămas însărcinată, mergeam în fiecare an în America. Am fost la concerte în SUA 20 de ani consecutiv", a povestit Minodora, în exclusivitate.

Randi lucrează intens la cariera muzicală

Randi și Marius Moga iau în calcul să readucă pe piața din România trupa Morandi. Andrei Roșca este de părere că dacă vor găsi piesa potrivită și va fi promovată așa cum trebuie, trupa ar urma să rupă în plan autohton.

În diaspora, cei doi artiști încă au concerte împreună cu Morandi, chiar dacă aceste evenimente nu s-au mai ținut la noi în țară. Până când va da însă startul organizării spectacolelor cu Morandi, Randi se concentrează și pe cariera solo.

"O să lansez eu o piesă singur, în română, cu un mesaj extrem de puternic care va uni mulți oameni și așteptăm să vedem și ce o să mai vină. Deocamdată cam acestea sunt planurile", a dezvăluit Randi, pentru WOWbiz.ro.

Olimpia Melinte are o toamnă plină

Actrița Olimpie Melinte a vorbit recent cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit, în exclusivitate, ce planuri are pentru această toamnă. Pe lângă filmul de comedie "Băieți deștepți" în care joacă și care se va lansa în data de 15 octombrie, frumoasa actriță are numeroase spectacole la teatru, dar și alte surprize cinematografice.

"Planurile toamnei încep cu un lungmetraj în luna octombrie, care este încă secret, dar veți afla pe parcurs mai multe detalii.

În curând va apărea și filmul Moromeții 3, un proiect absolut fascinant, eu iubesc să fac film de epocă, iar aici am avut șansa să o joc pe Nina Cassian, să mă apropii de ce a însemnat unul dintre simbolurile poeziei contemporane, și să înțeleg mai multe de România anilor 50. În continuare mă concentrez și pe proiectele mele personale, cu care sunt sigură că vă voi surprinde cât de curând", a povestit actrița Olimpia Melinte.

David Popovici a început facultatea

Toamna această aduce schimbări și pentru David Popovici. Sportivul face un nou pas în cariera sa, însp vorbim despre o mișcare ce nu vizează sportul. Campionul s-a înscris la facultate, iar luni a avut și deschiderea noului an universitar.

David Popovici nu a lipsit de la ceremonia organizată la Facultatea de Psihologie din cadrul Universității din București.

"Oficial, din toamnă voi fi student la Universitatea din București. Am ales Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) a Universității din București pentru că simt că am o înclinație spre acest domeniu și pentru că știu că cel mai bun mediu de formare este cel în care ai familia și prietenii aproape. Ne vedem, din toamnă, în campusul Universității din București din Panduri.

Sunt sigur că am făcut alegerea potrivită și sunt bucuros că, în paralel cu activitatea academică, voi beneficia și de sprijin în atingerea de noi performanțe în domeniul care mi-a adus cele mai frumoase realizări, #înotul.

Îmi doresc ca cei trei ani de facultate la FPSE să mă surprindă prin diversitatea cunoștințelor dobândite la UB, prin modul în care profesorii vor aborda domeniul de care sunt pasionat și, poate cel mai important lucru, îmi doresc să cunosc oameni cu care să creez legături cât mai puternice, de calitate", a scris David Popovici, în urmă cu câteva luni, pe contul său de Facebook.

