Mai exact, Ramona Ilie, prezentatoare de știri la Antena Stars și Viviana Sposub, coprezentatoare la ”Vorbește lumea”, la Pro, au avut parte, de curând, de o noapte incendiară împreună, la un concert The Motans.

Cele două prezentatoare TV, extrem de sexy îmbrăcate pentru eveniment, au fost, împreună la concert, iar acolo și-au făcut de cap cum știu ele mai bine. Dansând până la epuizare în ținutele alese pentru acea seară, cu decolteele mai mult decât evidente, printre shot-uri, Ramona și Viviana au făcut senzație printre cei prezenți la eveniment, cu lipsa lor de inhibiții.

”A fost un show mai ceva ca pe scenă. Păreau extrem de apropiate, era clar să se știu de multă vreme, erau zâmbitoare cu toți cei din jur, s-au distrat de minune. Oricum, cum una e blondă, iar cealaltă brunetă, au ieșit în evidență mai mult decât orice alte domnișoare de pe acolo, iar faptul că se distrau atât de zgomotos atrăgea și mai mult atenția asupra lor”, ne-a spus unul dintre cei prezenți la evenimentul cu pricina.

Cine sunt Viviana Sposub și Ramona Ilie?

De altfel, amiciția celor două prezentatoare TV care, deși lucrează la posturi care, tradițional, sunt rivale, este ușor de înțeles: amândouă adoră călătoriile în locuri exotice, sunt extrem de dezinhibate când vine vorba de a poza în ipostaze senzuale și, normal, sunt pasionate de a apărea ”pe sticlă”...

Imposibil să nu o remarci pe Viviana Sposub, mai ales că bruneta are cele mai apetisante forme din showbiz și nici nu se ferește să le arate cu fiecare ocazie. Înzestrată de mama-natură cu forme apetisante, tânăra de doar 22 de ani este noua revelație a televiziunii. Însă fata originară din Botoșani nu este tocmai la debut, până acum prezentând rubrica Meteo în cadrul Observatorului. Viviana Sposub are 22 de ani, e plină de energie pozitivă și de sex-appeal. ”Am cântat operă și am făcut 12 ani de muzică clasică. În plus, am studiat și pian”, explică Viviana Sposub.

Ramona Ilie este una dintre cele mai agreabile prezențe de pe micul ecran, a pornit ca reporter, iar apoi a a fost promovată ca prezentator TV, ocupându-se de știri. Ramona Ilie este, la fel ca și Viviana Sposub, pasionată de călătorii în locații exotice, dar suficient de calde pentru a poza în costume de baie minuscule.