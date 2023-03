Aurel Pădureanu, mărturii impresionante despre viața alături de Cornelia Catanga: "Niciodată nu am să uit seara aceea" | EXCLUSIV

In articol:

Joi, Cornelia Catanga ar fi împlinit 65 de ani. Cu această ocazie, Aurel Pădureanu le-a oferit un interviu de excepție jurnaliștilor WOWbiz.ro. Îndrăgitul artist a vorbit despre viața alături de Cornelia Catanga, despre momentul de cumpănă în care aceasta s-a stins și despre una dintre cele mai mari dorințe pe care își dorește să i-o îndeplinească.

În primăvara anului 2021, un moment greu avea să vină în familia Corneliei Catanga. Marea artistă s-a stins din viață în data de 26 martie, la scurt timp după ce a fost dusă la spital chiar de către soțul ei. Joi, frumoasa cântăreață ar fi împlinit 65 de ani, ocazie pe care însă nu a mai avut-o.

Cornelia Catanga, Gabi Luncă și Nelu Ploieșteanu au fost cele trei mari nume ale muzicii pe care România le-a pierdut la începutul primăverii din 2021.

Aurel Pădureanu își amintește noaptea în care a pierdut-o pe Cornelia Catanga

Din seara în care Cornelia Catanga s-a stins, au trecut aproape doi ani, însă Aurel Pădureanu își amintește și astăzi și spune că nu va uita niciodată tot ce s-a întâmplat în acea noapte. Artista s-a îmbolnăvit și deși a ieșit negativ la testul de COVID-19 realizat acasă, la scurt timp după ce a ajuns la spital a făcut un stop cardio – respirator.

"Ar fi împlinit 65 de ani Cornelia și nu vă puteți imagina ce este în sufletul meu și al copilului meu. Trăiesc întotdeauna în suflet cu regretul modului în care a fost înmormântată o artistă de primă mărime în constelația muzicii lăutărești.

Niciodată nu am să uit asta pentru că în seara în care s-a întâmplat nenorocirea, am dus-o la spital și s-a uitat în ochii mei, a dat din cap și mi-a spus <<Gata, mă duci?!>>. Ea trăia și noi toți am trăit cu o frică paralizantă pe care au instituit-o cei care au coordonat pandemia.

Am dus-o la spital și ea, de fapt, a murit de stop cardio – respirator. În momentul în care am dus-o, pe la 01:30 noaptea, țipa copilul meu la mine să o ducem la spital pentru că eram doi noi doi cu ea. Am dus-o la spital și la spital, într-o oră ne-au spus că a intrat în stop cardio – respirator și a murit.

Din moment ce i-am făcut testul de COVID-19 acasă și s-a constat că era negativ, cum într-o oră era pozitiv și au băgat-o într-un sac?! Asta nu am să uit toată viața mea", a povestit Aurel Pădureanu, pentru WOWbiz.ro.

Cornelia Catanga ar fi împlinit 65 de ani

Joi, Cornelia Catanga ar fi împlinit 65 de ani. Aurel Pădureanu ne-a povestit, cu inima tristă și o mare durere în suflet, cum erau aniversările artistei. Interpretul își amintește cu drag de acele momente, mai ales că ori de câte ori era ziua ei, artista își dorea să îl serbeze și pe el.

"Întotdeauna îi făceam Corneliei ziua, dar ce a făcut ea pentru mine nu am să uit toată viața mea. Ea întotdeauna îmi făcea zilele mie și ea își dorea să mi le facă ea mie. Întotdeauna eu spuneam să îi fac ei zilele și ea îmi spunea <<Nu! Vreau să ți le fac ție pentru că tu ești mai în vârstă decât mine>>. Eram mai în vârstă cu 7 ani decât Cornelia", a povestit Aurel Pădureanu.

În ziua de 9 martie, când celebra cântăreață ar fi împlinit 65 de ani, Aurel Pădureanu și fiul său au mers împreună la cimitir.

"Am o inimă tristă, am să merg la cimitir cu copilul meu. Am reușit să îi fac acel cavou pentru că merita să îl vadă, dar ea a avut așa o fobie și o frică de insecte. Se speria foarte tare și când le vedea pe jos așa că am reușit să fac lucrarea și am terminat cavoul", ne-a mărturisit el.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, urare specială de ziua lor

Ori de câte ori era ziua unui dintre ei, cei doi soți aveau o urare specială pe care își doreau să și-o spună încă de la prima oră a dimineții.

În data de 9 martie 2023, Aurel Pădureanu ne-a spus că și-ar fi dorit nespus să aibă cui să îi mai spună aceleași vorbe dulci.

"Întotdeauna când era ziua mea ea mă scula și îmi spunea <<Iubirico, La mulți ani să fii sănătos>> și eu îi spuneam la fel în fiecare an. Mă pregătesc pentru că pe 26 se vor împlini 2 ani de când a decedat și o să fac pomana", a dezvăluit soțul Corneliei Catanga, pentru WOWbiz.ro.

Aurel Pădureanu, dorință specială în memoria Corneliei Catanga

Marele interpret de muzică lăutărească își dorește să o comemoreze pe soția sa exact așa cum merita. Aurel Pădureanu își dorește să organizeze un spectacol la Sala Palatului, însă momentan spune că mai sunt câteva lucruri de pus la punct și vrea să fie sigur că găsește persoana potrivită care să se ocupe de eveniment.

"Lupta mea și o spun pentru că poate mă aude cineva și vreau să trag un semnal de alarmă și nu mă voi lăsa până când nu am să reușesc să îi fac și ei un spectacol memorial Cornelia Catanga la Sala Palatului, așa cum au făcut toți.

A fost o mare, mare artistă. A fost o fire extrem de familistă, o gospodină ireproșabilă. A fost o femeie care mi-a schimbat sensul vieții. O femeie nemaipomenită. Nu îmi găsesc cuvintele să o descriu pe Cornelia ca femeie.

Vreau să fac neapărat acest spectacol. Îmi doresc să am o satisfacție pentru că ea și-a dorit să vadă acest spectacol.(...) Sunt câțiva cei care organizează. Trebuie să găsesc persoana potrivită, eu am spus acest lucru și la mai multe posturi de televiziune. Trebuie să îl facem profesional, să îl pregătim cu două luni înainte ca să facem repetiții. Trebuie să îl facem la un nivel. Așa consider eu, că trebuie să facem calitate, nu cantitate. La ora actuala se face mai multă cantitate decât calitate!", a mai precizat Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu vorbește despre marele vis al Corneliei Catanga

Interpretul de muzică lăutărească mărturisește că își dorește să organizeze spectacolul de la Sala Palatului și pentru că aceasta a fost una dintre cele mai mari dorințe pe care le-a avut Cornelia Catanga.

"Dorința mea supremă și a fost mai ales dorința ei să facă un spectacol la Sala Palatului. Ea îl iubea enorm de mult pe Alexandru și știa ce potențial are din punct de vedere muzical. Noi am fost trei artiști adevărați, nu păcălici.

Trei artiști cu trei stiluri total diferite. Nu există în România așa ceva. Tot sper să reușesc să organizez acest spectacol. Nu am cum să nu o rezolv, dar să găsim oamenii potriviți. În memoria ei îmi doresc să organizez acest spectacol, pentru că și-a dorit enorm de mult. Repet, cum a fost Cornelia nu o să fie o altă artistă de muzică lăutărească. Ea cânta cu instrumentul de rupea Pământul", a mai explicat Aurel Pădureanu, pentru WOWbiz.ro.

