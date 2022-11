Avem imaginile! Ce se întâmplă acasă la Simona Halep în plin scandal de dopaj! Sportiva a fost acuzată oficial| EXCLUSIV

In articol:

Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj, după ce investigația a luat sfârșit. Paparazzi WOWbiz.ro au surprins tot ce se întâmplă acasă la sportivă în această perioadă.

Joi, Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj.

Sportiva ar urma în mod normal să fie suspendată pentru 4 ani, iar pedeapsa s-ar putea reduce la 3 ani dacă semnează un acord de recunoaștere a vinei.

Simona a fost surprinsă de paparazzi Wowbiz.ro chiar în momentul în care a mers la o clinică privată din București, acolo unde ar fi repetat analizele. La acel moment, jurnaliștii WOWbiz.ro au prezentat situația pe larg, într-un material anterior.

În urmă cu puțin timp, paparazzi Wowbiz.ro au surprins ce se întâmplă la vila vedetei din București, în plin scandal de dopaj. Se pare că Simona se concentrează pe lucrurile importante din locuință.

O serie de schimbări se petrec acasă la Simona Halep, în plin scandal de dopaj [Sursa foto: WOWbiz ]

Ce se întâmplă acasă la Simona Halep în plin scandal de dopaj

Acasă la Simona Halep lucrurile par să se miște foarte repede, în plin scandal de dopaj.

Sportiva a pus totul la punct, în ciuda problemelor.

Paparazzi Wowbiz.ro au surprins totul chiar înainte ca sportiva să fie acuzată oficial. În vila Simonei s-a pus totul în mișcare, iar vedeta pare că se pregătește de curățenia de toamnă. Menajera sportivei a fost surprinsă pe terasa vilei, în timp ce dă cu aspiratorul.

Totodată, șoferul vedetei a fost și el surprins de paparazzi pe stradă pe care Halep locuiește, în timp ce duce doi saci de gunoi la ghenă. Pentru moment, nu știm dacă toate pregătirile sunt pentru o petrecere sau musafiri ori este vorba doar de curățenia de toamnă, cert e că toți au profitat de vremea frumoasă și s-au pus în mișcare.

Casa Simonei Halep [Sursa foto: WOWbiz ]

Simona Halep, acuzată oficial de dopaj

Simona Halep a fost acuzată oficial de dopaj în cursul zilei de joi. Din păcate pentru sportivă, în acest caz se aplică o suspendare de 4 ani, iar în cazul în care semnează un acord de recunoaștere aceasta se reduce la 3 ani.

Totodată, Simona are la dispoziție 20 de zile ca să conteste actul de acuzare ori ca să semneze acordul de recunoaștere. Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a picat testul de dopaj, în urmă cu mai bine de o săptămână.

În urma ultimului control anti-doping, Simona Halep a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, substanță ce se regăsește în medicamentele pentru anemie. Cea care a făcut anunțul oficial la acel moment a fost chiar Simona Halep, care le-a dezvăluit fanilor că începe cel mai greu meci din cariera sa.

"Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani", a dezvăluit Simona Halep, pe contul său de Instagram.

