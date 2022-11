In articol:

Un fost conducător din Liga 1 mărturisește că a mers cu „alba-neagra” în Spania: „Nu ascund la infinit cine am fost și ce am făcut”. Vezi despre cine este vorba!

Cine este conducătorul din Liga 1 care a mers cu „alba-neagra” în Spania

Un fost conducător din Liga 1 a mărturisit că a mers cu „alba-neagra” în Spania. Este vorba despre Aurelian Băbuțan, fost oficial din Liga 1 la formații precum FC Brașov, Concordia Chiajna, FCSB, Universitatea Cluj și ACS Poli Timișoara. Acesta a fost invitat recent într-o emisiune TV, acolo unde a dezvăluit detalii neștiute despre tinerețea sa.

Astfel, Aurelian Băbuțan a mărturisit că a mers cu „alba-neagra” în Spania, la începutul anilor 1990: „Eu am avut un trecut mai zbuciumat așa. Nu am fost ușă de biserică în tinerețea mea. Am fost cu «alba-neagra» în Spania. Nu ascund la infinit cine am fost și ce am făcut, ăsta e adevărul. Când eu mi-am propus să ajung conducător de club în Liga 1 nimeni nu a crezut în mine, nici măcar cei mai apropiați prieteni ai mei. Mergeam la Adunarea Generală și erau unii care nu mă înghițeau. Spuneau: «ăsta vine de la alba-neagra».

Da, am fost la «alba-neagra», nu îmi e rușine, îmi asum. Secretul de la «alba-neagra» era următorul: niciodată nu aruncai bila bună, pe aia o mascai, nu o vedeai. Părea că o arunci și rămâneai cu ea în mână în cele din urmă. Nu îmi e rușine de cine am fost și ce am făcut, dar să știți că am făcut mai multe lucruri bune, zic eu”, a spus Aurelian Băbuțan, citat de gsp.ro.

Aurelian Băbuțan a fost manager sportiv la Oțelul Galați

Aurelian Băbuțan a fost manager sportiv la Oțelul Galați în perioada martie 2022- octombrie 2022. Potrivit spuselor sale, s-a alăturat staff-ului administrativ al clubului SC Oțelul Galați la propunerea lui Dorinel Munteanu. Iată ce declara Băbuțan în prima parte a anului 2022:

„Am venit la propunerea domnului Dorinel Munteanu. Știu unde am venit, știu obiectivele clubului. Dacă nu erau obiective atât de îndrăznețe, n-aș fi ajuns aici. Cred cu tărie că vom promova, cred în lotul pe care îl avem, în stafful tehnic, în colegii mei de pe plan sportiv și administrativ.

O echipă cu condiții de Liga 2, chiar mai sus, aș îndrăzni să spun că puține echipe din Liga 2 au condițiile de aici, de la Galați. Mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar cred că vom fi sută, la sută la finalul meciurilor de baraj, echipa care se va bucura de promovare.

Am amintiri cu Oțelul. L-am adus aici pe Sergiu Costin, un jucător care s-a impus și a fost căpitanul echipei care a luat titlul, am și multe cunoștințe la Galați, prin lumea fotbalului, și am venit cu plăcere”, a spus Aurelian Băbuțan, potrivit liga2.prosport.ro.

Surse: gsp.ro, liga2.prosport.ro.