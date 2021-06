Avem o vară plină de concerte în România [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:06, iun 17, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Avem o vară plină de concerte în România.

Avem o vară plină de concerte în România

Care sunt cele mai tari evenimente muzicale din vara lui 2021. Chiar şi celebrele festivaluri se vor ţine în acest an.

Restricţiile impuse de pandemia de coronavirus s-au mai relaxat, iar activităţile culturale s-au reluat în toată ţara. Astfel, vara aceasta va fi plină de concerte şi festivaluri muzicale de mare amploare.

Citeste si: SAGA Festival 2021. Află totul despre festivalul care se va ţine în Parcul Izvor din Bucureşti

Artiştii locali, dar şi cei internaţionali vor concerta în cadrul celor mai importante evenimente ale verii, atât în Bucureşti, dar şi în alte oraşe mari din România.

Festivalul Untold 2021

Festivalul Untold 2021 se va desfăşura în acest an la Cluj, în perioada 9-12 septembrie. Organizatorii au anunţat că vor fi patru zile magice de festival.

Citeste si: Cât costă un bilet la Untold 2021? Află care este preţul biletelor la toate categoriile festivalului

Avem o vară plină de concerte în România[Sursa foto: MediaFax Foto]

„Sute de mii de oameni, din întreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile și 4 nopți pe tărâmul magic Untold, din Cluj-Napoca”, au spus organizatorii.

Citeste si: Noua lege a asociațiilor de proprietari. Mii de români sunt afectați! Urmează controale în blocuri?- bzi.ro

De-a lungul anilor pe scenele festivalului UNTOLD au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz,

Festivalul Electric Castle 2021

Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.

Festivalul Electric Castle 2021 va avea loc în luna august, în 30 de locaţii din Cluj-Napoca și Bonțida.

Deşi, organizatorii festivalului au anunţat iniţial că festivalul se amână pentru 2022, aceştia au revenit asupra deciziei şi au transmis că festivalul ca avea loc şi în 2021, mai exact între 6 şi 15 august.

Citeste si: Cât costă un bilet la Electric Castle 2021? Află totul despre festivalul de la Bonțida

Avem o vară plină de concerte în România[Sursa foto: MediaFax Foto]

"Un festival diferit vara aceasta, adaptat acestor vremuri. Înapoi la viaţă, înapoi la muzică, înapoi la dans, înapoi la distracţia cu prietenii”, au anunțat organizatorii Festivalului Electric Castle.

Electric Castle 2021 va avea loc în centrul oraşului Cluj-Napoca şi la Bonţida, în 30 de spaţii, unde vor fi prezenţi 500 de artişti live şi new media.

SAGA Festival 2021

SAGA Festival 2021 va avea loc în perioada 10-12 septembrie în Parcul Izvor din București, iar biletele au fost puse deja în vânzare.

Iubitorii de muzică EDM și tehno se pot bucura de experiența SAGA Festival la București cu un lineup complex ce include peste 50 de artiști de muzică electronică.

Pe scena principală SAGA Festival vor urca următorii artişti: Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Regard, Salvatore Ganacci, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W.

Pentru scena tehno/house, artiştii confirmaţi sunt: Adam Beyer, ADIN, Amelie Lens, ANNA, ARTBAT, Baggi, Carl Cox, Chris Liebing, Deborah de Luca, Denis Sulta, Dubfire, Eli Brown, Enrico Sangiuliano, Fisher, Franky Rizardo, Hot Since 82, Joris Voorn, Joyhauser, Kölsch, Maceo Plex, Mathame, Meduza, Monika Kruse, Reinier Zonneveld (Live), Solardo, Sonny Fodera, Spartaque, Umek.

Cei mai renumiţi DJ din România vor putea fi văzuţi la SAGA Festival 2021: Adrian Eftimie, Andre Rizo, DJ Andi, Dobrikan, Gino Manzotti & Maxx, Mahony, Manuel Riva, Mario Persic, No Parachute, Optick, Popovici, Rosario Internullo și Vanotek.

Avem o vară plină de concerte în România[Sursa foto: MediaFax Foto]

Alte concerte care se ţin în România în anul 2021

Trupa 3 SUD EST va concert pe yacht în Mamaia Nord pe 25 iunie

Direcţia 5 va concerta în Grădina Urbană din Bucureşti pe 26 iunie

Vunk va concerta în Grădina Urbană din Bucureşti pe 2 iulie

Artista LP va concerta la Arenele Romane pe data de 11 iulie

Trupa VAMA va concerta la Arenele Romane pe 29 iulie

Trupa Bosquito va avea concert în Grădina Urbană pe 31 iulie