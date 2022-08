Avem primele imagini din noul apartament al lui Bogdan Mocanu! Cum arată și cât a investit în luxoasa locuință? "Am depășit bugetul cu vreo 80.000"| EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului matrimonial fenomen, difuzat pe Kanal D, pe care l-a și câștigat. Acum este un influencer urmărit atât în mediul online, cât și în ceea ce privește aparițiile lui de toate tipurile, pentru unii fiind chiar un model de

ambiție și asumare.

Bogdan Mocanu ne-a prezentat noul său apartament. În premieră, la emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Bogdan Mocanu a povestit cum și-a desenat pe tabletă toate detaliile privind amenajarea apartamentului său și ne-a spus povestea fiecărui obiect.

Bogdan Mocanu s-a mutat în noul apartament

Bogdan Mocanu nu mai are răbdare să termine amenajarea noului său apartament în care va locui de azi înainte. Totuși, prieten bun cu WOWbiz.ro, Bogdan a decis să ne primească în locuința sa, să ne arate interiorul și să ne dezvăluie cum s-a gândit la designul deosebit.

"Tot ce vedeți este făcut de mine. Chiar și manual. Am o tabletă unde desenez toate ideile și cam cum aș vrea să arate casa mea. Mi-am desenat acolo toate chestiile astea. Am deja vreo 2-3 săptămâni de când stau aici. Apartamentul l-am luat de anul trecut și am crezut că o să îl termin până la Crăciun, nu știu ce a fost în capul meu. Este foarte greu să faci o casă, mai ales de la 0. Efectiv când am ajuns aici, nu era nimic pe tot etajul, era gol. Din chestia aia a trebuit să fac tot. Seara îmi iau tableta și încep să desenez, de vreo două zile lucrez la terasă. Acolo o să îmi petrec cel mai mult timp cu prietenii, cred că acolo va fi locul nostru.", a declarat Bogdan Mocanu.

Cât a investit Bogdan Mocanu în noul apartament?

Turul casei cu Bogdan Mocanu a fost într-adevăr special și interesant, pentru că ai ce vedea. Jurnaliștii WOWbiz au fost curioși cât costă un astfel de imobil, iar Bogdan a fost amabil și a răspuns întrebării noastre. Astfel, am aflat că l-a usturat puțin buzunarul.

"Am investit destul în casă, mai mult decât mă așteptam, asta e de fapt problema. Am depășit bugetul cu vreo 80.000. Și lanțul de la gâtul meu reprezintă jumătate din terasă. E din aur.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

