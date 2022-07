„Avem termen: 13 august” Mirela Vaida a luat decizia împreună cu soțul ei! A vrut să știe toată lumea: „Nu se mai poate”

In articol:

Mirela și Alexandru Vaida sunt căsătoriți de ani buni, având trei copii și o viață profesională la care mulți visează.

Astfel, traiul celor doi soți, ar spune unii, este unul lipsit de griji, locuind într-o vilă la marginea Bucureștiului, însă lucrurile nu stau chiar așa.

Citeste si: Mirela Vaida, mesaj dur după ce atacatoarea sa i-a distrus mașina! Decizia luată de prezentatoarea TV, după incident: „Frică nu mai e”

Mirela Vaida a luat decizia împreună cu soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Mirela Vaida și soțul ei luptă împotriva kilogramelor în plus

Într-adevăr, deși problemele lor nu sunt unele mari, totuși, ele există. Vorbim de lupta împotriva kilogramelor în plus, motivul pentru care soții Vaida au intrat acum în panică și au luat măsuri drastice.

Pe Instagram, acolo unde este foarte activă și unde împărtășește totul cu fanii ei, Mirela Vaida a făcut marele anunț.

Citeste si: Împăcarea anului în showbiz-ul românesc! Cei doi și-au mai dat o șansă la doi ani de la divorț- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Termenul până la care ea și soțul ei au timp să slăbească este 13 august, atunci când vor pleca în vacanță, undeva la mare, acolo unde-și vor etala corpurile.

Din dorința de a avea o imagine perfectă, dar și pentru sănătatea lor, acum cei doi sau pus pe slăbit. Mirela Vaida recunoaște că încă de când l-a născut pe Tudor să luptă să scape de câteva kilograme, însă în zadar.

„Știți că toate lucrurile bune încep de luni… așa și eu! De luni mi-am propus să slăbesc, gata! Am zis gata, nu se mai poate. Știu că o să-mi spuneți, băi, că te alinți, că nu ești grasă, că nu știu ce. Bun! Sunt de acord cu voi că nu par grasă. Dar, vine vacanța de vară și te duci la mare și te dezbraci în sutien și în slipi și atunci într-adevăr se vede că nu ești slabă. În momentul acela spui: băi, nu puteam să dau și eu, înainte să vin la plajă vreo 3-4 kilograme jos, ca să arăt și eu bine în costum de baie. Ba da, doar că acele 3-4 kilograme pe care vrem să le dăm jos sunt cele mai grele. De ce? Că nu se duc. Eu, cel puțin, mă chinui de mulți ani.. de când l-am născut pe Tudor să dau jos kilogramele cu care am rămas după fiecare sarcină și n-am putut.” a spus Mirela Vaida pe Instagram

Dar acum este hotărâtă să capete imaginea pe care și-o dorește, iar primele rezultate sunt promițătoare. Pentru că spune că greutatea sa este mult prea mare pentru înălțimea pe care o are, prezentatoare a apelat la un specialist, iar acum se află sub atenta lui supraveghere, urmând o dietă strictă, fără, însă, a se înfometa.

Iar conform spuselor sale, pentru că de două zile a început lupta cu kilogramele în plus, acum cântarul deja îi arată o altă greutate, mai mică.

”Așa că cele 4-5 kilograme care sunt fic pe burtă și pe șolduri se văd cel mai rău. Am 60 de kilograme și 1,58 m înălțime. Este enorm! Teoretic, ar trebui să am 50. Sâmbătă dimineața, înainte de dietă, 59,7 kg! 1,58 cm înălțime. Am reușit să slăbesc 1,6 kg în două zile, fără înfometare. Azi am 58,1 kg”, a mai spus vedeta.

Citeste si: Mirela Vaida a recunoscut că nu mai doarme în același pat cu soțul ei. Vestea dată după 13 ani de căsnicie: „Uite asta se întâmplă”

De cealaltă parte, soțul artistei are o țintă mult mai grea de atins. Bărbatul vrea să dea jos peste 10 kilograme până ce va ajunge la malul mării.

”Alex al meu are 1,91 înălțime și sâmbătă avea 104 kg. El vrea să dea jos 14-15 kg într-o lună”, a mai notat cântăreața.