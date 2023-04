Avem toate detaliile scandalului dintre Zanni și Aluziva: "I-am făcut plângere penală! Mă jignea pe internet și când eram la poliție" | EXCLUSIV

In articol:

După ce a fost jignită în mediul online de către Zanni, Aluziva a decis să își caute dreptatea pe cale legală.

Vloggerița a depus plângere penală împotriva vedetei, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au toate detaliile.

Scandalul în care a fost implicată Ana Morodan a împărțit lumea în două. Printre vedetele care au criticat gestul Anei Morodan, dar și-au arătat empatia pentru situația prin care a trecut se numără și Aluziva. Vloggerița însă a fost aspru criticată și jignită în mediul online de către Zanni.

Vedeta i-a adus o serie de cuvinte dure Aluzivei în mediul online, în story-urile pe care le-a distribuit pe Instagram.

Aluziva, plângere penală pe numele lui Zanni

Aluziva a decis să meargă la Poliție din cauza scandalului pornit cu Zanni. Vloggerița susține că imaginea ei a fost denigrată de către Zanni în mediul online, după ce el a făcut o serie de afirmații controversate pe Instagram.

Citește și: Zanni și Aluziva au ajuns la cuțite. Vloggerița este decisă să meargă în instanță: „Nu are ce să-mi facă”

"Am fost la Poliție și am făcut o plângere penală împotriva lui Zanni pentru că nu se oprește cu defăimarea și cu toate jignirile pe internet. Inclusiv când scriam plângerea la Poliție, în timp ce eram acolo, el a mai făcut alte story-uri în care ne-a făcut și pe mine și pe soțul meu în toate felurile.

Crede-mă că sunt la limită psihic. Nu mi se pare normal să permitem așa ceva, un asemenea limbaj și asemenea acuzații false, minciuni și instigarea aceasta la ură și la violență pe internet, în 2023. Este groaznic ceea ce trăiesc acum și furia pe care o simt și sper din toată inima să nu mai aibă loc asemenea evenimente în spațiul public în România. Să nu se mai permită așa ceva, să se sesizeze Poliția, CNA-ul, cine trebuie și să oprească genul acesta de discurs pe internet, care este toxic.

Citeste si: Locul inedit în care Vlăduța Lupău și Adi Rus au plecat în vacanță. Prima lor escapadă fără Iair are loc la mii de kilometri distanță- kanald.ro

Citeste si: Doliu în lumea fotbalului. A murit un jucător legendar din Italia- stirileprotv.ro

Cea mai tristă parte este că îl urmăresc peste un milion de tineri și el este un exemplu și un idol pentru oamenii aia. Mi-a adus o serie de jigniri pentru simplul fapt că am simțit empatie față de Ana Morodan și că nu am simțit să o înjur așa cum face tot internetul, asta îmi e răsplata", a explicat Aluziva pentru WOWbiz.ro.

Aluziva [Sursa foto: Instagram]

Aluziva nu vrea să tolereze jignirile din mediul online

Aluziva ne-a explicat că nu este dispusă să tolereze nimic din jignirile care i-au fost aduse în mediul online de către Zanni, după ce aceasta a postat un mesaj pe contul de Instagram al Anei Morodan, prin care i-a criticat gestul, dar și-a arătat empatia.

Citește și: Zanni, refuzat de Iuliana Beregoi! Chiar artistul a făcut dezvăluirea. Nimeni nu se aștepta la asta: „Nu s-a concretizat nimic”

"Nu voi tolera chestia asta. Eu pot să înțeleg când avem puncte de vedere diferite, dar există o limită și eu nu am de gând să trec cu vederea peste felul în care el îmi distruge mie viața, imaginea, psihicul și tot. În ultimele 48 de ore în care nu se oprește din a mă defăima, înjura și a împrăștia lucruri false despre mine și asistenta mea și soțul meu", a mai precizat Aluziva, pentru WOWbiz.ro.

Zanni [Sursa foto: Instagram]

Aluziva și Zanni nu se cunosc

Aluziva mărturisește că ea și Zanni nu se cunosc personal și nici nu împart aceleași cercuri de prieteni. Singurul motiv pentru care vloggerița spune că s-a legat de ea și a început valul de jigniri în mediul online are legătură strict cu comentariul pe care l-a făcut la postarea Anei Morodan.

Citeste si: „Nu îmi pare așa rău că am plecat de acasă.” Soțul lui Emily Burghelea, anunț neașteptat în mediul online! Ce se întâmplă în familia sa și a lui Emily- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 aprilie 2023. Ce sfânt este cinstit vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Radu Ștefan Bănică, despre momentele grele pe care le-a întâmpinat când și-a deschis propria afacere: ”Am avut multe greșeli și pe acest drum”. Ce sacrificii a făcut- radioimpuls.ro

"Nu ne-am întâlnit niciodată, nu cred. Nu avem nicio treabă, el pur și simplu a văzut comentariul de susținere pe care eu i l-am lăsat Anei Morodan, comentariu în care am admis că a încălcat legea și că a greșit foarte nasol și în final totuși am o vorbă de empatie față de ea și de acolo a pornit totul.

Noi nu ne tragem de șireturi în viața de zi cu zi, nu frecventăm aceleași locuri. Noi nu avem nicio treabă", a mai explicat Aluziva, pentru WOWbiz.ro.

Ce a comentat Aluziva la postarea Anei Morodan

Ana Morodan s-a ales cu trei dosare penale săptămâna trecută, după ce a fost prinsă de polițiști conducând sub influența substanțelor psihoactive. Vedetele din România au fost împărțite în două tabere, criticile nu au lipsit, însă celebritățile au arătat și compasiune pentru Contesa digitală, după ce au ieșit la iveală problemele privind depresia.

Aluziva s-a numărat printre internauții care i-a transmis un mesaj Anei Morodan, pe contul său de Instagram.

"Ți-ai riscat viață ta și a altora. You fucked up very bad, așa e. Sunt convinsă că mai tare decât te judecă și jignește lumea te doare doar propria vinovăție. Mai departe, doar oamenii cu lumina pot avea o vorba blândă cu tine. Eu sunt aici", a scris Aluziva, la postarea Anei Morodan.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!