Zanni și Aluziva au ajuns la cuțite. Vloggerița este decisă să meargă în instanță: „Nu are ce să-mi facă”

Multe persoane îl cunosc pe Zannidache, cât și pe Aluziva, cei doi fiind foarte active pe rețelele de socializare. Recent, între cei doi s-a iscat un scandal uriaș care este posibil să ajungă să se desfășoare chiar în fața poliției.

Zanni, despre plângerea penală împotriva lui

Totul a început de la o postare din mediul online în care vloggerița îi compătimea pe oamenii care au ajuns să fie dependenți de diferite substanțe. Se pare că protejatul lui Alex Velea nu este la același sentiment cu influencerița, iar în timpul unui live acesta a mărturisit că cei care fac acest lucru nu au scuze, ba chiar ar fi jignit-o pe creatoarea de conținut. Aluziva este hotărâtă să depună plângere penală împotriva tânărului pentru instigare la ură și violență.

Artistul nu a pierdut timpul și imediat cum a auzit de planurile vloggeriței a pus mâna pe telefon și și-a sunat avocații pentru a afla dacă poate păți ceva. Aceștia l-au liniștit pe Zanni spunându-i că legal el nu poate fi tras la răspundere și a fost sfătuit să le povestească oamenilor legii tot ce s-a întâmplat. Vedeta a mărturisit că nu este de acord cu astfel de substanțe și că este „alergic” la cei ce le consumă.

„Am vorbit cu avocații mei și au zis că eu nu sunt un pericol pentru societate. Că orice aș face, nimeni nu are ce să-mi facă, că orice aș face și cum aș fi, eu am spus deja. Că sunt alergic la cei care consumă substanțe interzise. Am întrebat avocatul dacă are Aluziva are ce să-mi facă. Avocații mi-au zis că nu are ce să-mi facă, să le spun și lor la poliție exact toată povestea”, a declarat acesta, potrivit Spynews.

Cântărețul are sprijinul societății

Pe lângă sfatul pe care Zanni l-a primit de la avocați, tânărul a mai dezvăluit și că aceștia i-au spus că are sprijinul societății.

Pricipalul motiv fiind reprezentat de faptul că el este unul dintre cei care promovează stoparea consumului de astfel de substanțe. Ba chiar mai mult, artistul susține că i s-a mai spus că oamenii ar trebui să îl felicite pentru modul său de gândire.

„Mi-au zis că eu sunt protejat de societate pentru că la rândul meu eu protejez societatea pentru că sunt alergic la ceva ce nu acceptă societatea, adică drogurile. Mi-au zis că eu promovez anti drogul, sunt alergic la cei care s-au drogat și că nu sunt de acord cu compasiunea acestor oameni. Avocații mi-au zis că tot cazul meu e protejat de societate, eu trebuie să fiu felicitat de societatea. Zannidache, vrei să te angajăm la antidrog? Avocații mi-au zis că lumea empatizează cu mine”, a mai declarat vedeta.

