„Aveți mare grijă” Liviu Vârciu, anunțul cu care și-a îngrijorat toți fanii! Ce s-a întâmplat cu prezentatorul TV, la ceas de seară

Liviu Vârciu și-a alarmat fanii la ceas de seară după de le-a dat un anunț trist. Dacă până acum prezentatorul a fost plin de viață și mereu pus pe glume, acum se pare că lucrurile sunt destul de serioase și speră ca totul va fi bine. Iată ce a pățit actorul!

Liviu Vârciu este îngrijorat și speră ca lucrurile să nu se înrăutățească. Aseară a vorbit cu fanii lui din mediul online și le-a povestit despre cea mai recentă problem cu care se confruntă. Nu este deloc fericit în aceste momente, însă speră ca lucrurile să revină la normal în cel mai scurt timp.

Liviu Vârciu, cu moralul la pământ

Liviu Vârciu trece printr-o perioadă grea de când a ajuns de urgență la o clinică din cauza problemelor pe care le are cu câinele său.

Actorul a tras un semnal de alarmă pe Instagram, îndemnându-și fanii să aibă foarte mare grijă în această perioadă cu animalele lor de companie, pentru că riscă să ia căpușe, aceste insecte fiind într-un număr extreme de mare cel puțin în ultima vreme.

Patrupedul lui Liviu Vârciu a ajuns să aibă probleme de sănătate din cauza căpușelor, cu toate că Liviu Vârciu i-a administrat, timp de o lună, tratament special pentru combaterea acestor insecte.

Nu este pentru prima dată când Liviu Vârciu întâmpină astfel de probleme cu animalele sale de companie. Recunoaște că este foarte speriat, mai ales că, în trecut, un patruped de-al lui a ajuns să moară din cauza căpușelor.

„Dragilor aveți grijă cu căpușele. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate. Sa va explic. Am venit cu cățelul meu la o clinică, se simțea rău azi.(...) Eu i-am pus in fiecare luna totul pentru a ține departe căpușele. Aveți grijă cu cățeii în luna asta. Nu pot sa cred. Eu am pățit-o cu toți. Deci am un calendar ca sa nu uit. Le pun mereu și am mare grijă. Sa vedeți ce le fac.(...) Mi-a dat vestea aia proasta. (...)”, a declarat Liviu Vârciu pe conturile personale de socializare.