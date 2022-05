„Nu trebuie să ne judecăm colegii pentru că noi știm cât de greu se câștigă pâinea”. Elena Merișoreanu le ia apărarea colegilor de breaslă după afirmațiile lui Gheorghe Turda | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgita cântăreață de muzică populară le-a mărturisit jurnaliștilor de la WOWbiz.ro ce crede despre afirmațiile lui Gheorghe Turda.

Elena Merișoreanu spune că nu ar trebuie să se judece colegii între ei, mai ales pentru că fiecare știe cât de multă muncă este în spatele unui spectacol și cât de greu se câștigă o pâine.

Elena Merișoreanu i-a luat apărarea și colegei sale Mioara Velicu, după ce interpretul de muzică populară a făcut o serie de acuzații la adresa ei.

Cunoscută interpretă de muzică populară a adus în discuție și faptul că artiștii cântă live la evenimente și la emisiuni TV, iar de multe ori se depășește timpul stabilit pentru că nu pot întrerupe spectacolul chiar în timp ce publicul se distrează și dansează.

Elena Merișoreanu le ia apărarea colegilor de breaslă

Elena Merișoreanu spune că toți interpreții de muzică populară cântă live, iar de cele mai multe ori depășesc chiar timpul de două ore alocat pentru un spectacol, mai ales când oamenii joacă și se simt bine.

Totodată, artista susține că nu ar trebui să existe răutate între colegi, având în vedere că fiecare dintre ei știe cât de multă muncă este în spatele spectacolelor,

fie ele evenimente private sau concerte mari.

„Noi așa cântăm la nunți pentru că nu ne-ar lua lumea.(...) noi ne facem cântecele singuri, ne culegem singuri piesele(...) Facem programe și de o oră jumătate și de două, dar dacă lumea joacă nu putem să ne oprim(...) Nu îi dau dreptate, mi-a fost coleg, dar cred că nu trebuie să ne judecăm colegii pentru că noi știm cât de greu se câștigă pâine și cât trebuie să muncim pentru treaba asta.

Nu râdem și ne baga cinema bani în buzunar. Trebuie să ne alegem repertoriul, să ne orientăm ce lume este în sală, ce le place să asculte(...) Nu poți să te legi de Enceanu, de Mioara Velicu(...) și la televiziuni ar dura ore întregi să înregistrezi o piesă, doar cântăm tot cu vocea noastră nu cu vocea altuia. Îmi pare rău pentru că era un coleg bun”, a explicat Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.

Ce spune cu privire la acuzațiile aduse Mioarei Velicu

Elena Merișoreanu a sărit în apărarea Mioarei Velicu, după ce Gheorghe Turda a făcut o serie de afirmații la adresa dânsei. Interpreta de muzică populară spune că talentul Mioarei Velicu este incontestabil, iar viața artiștilor nu a fost întotdeauna una ușoară.

Cei mai mulți dintre ei muncit mult pentru a ajunge la renumele de astăzi, iar tocmai de aceea răutățile nu ar trebui să își aibă locul în industrie.

„Mioara ridică sălile în picioare(...) Mioara a ridicat Sala Palatului, la Cernăuți a ridicat o sală de mii de oameni în picioare(...) Să fim serioși, mie îmi pare tare rău când aud pentru că lumea ne bagă apoi în aceeași oală pe toți(...) Noi am fost salariați și am făcut turnee.

Am făcut turnee grele și am trecut prin verificări profesionale ca să ajungem să avem o pensie(...) Eu plătesc de la 16 ani pentru ajutorul social. AM fost angajată cu Decizie Guvernamentală pentru că nu aveam 18 ani(...) E bine să ne păstrăm vârsta și să fim toleranți, mai ales cu ăștia tineri pentru că lor nu are cine să le dea sfaturi(...) Tineretul care vine din urmă vine cu costume frumoase, cu glasuri și chipuri frumoase, cu repertoriu ales, dar viața e așa cum e(...) trebuie să fim alături de ei”, a mai precizat Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.

Ce spunea Gheorghe Turda despre scandalurile cu alți artiști

Recent, Gheorghe Turda a discutat despre scandalurile pe care le-a avut cu alți artiști și a făcut o serie de afirmații care ar fi stârnit scântei în lumea muzicii populare.

Celebrul interpret de muzică populară susține că este singurul din țară care poate cânta live la 74 de ani, iar referitor la conflictele pe care le-a avut cu ceilalți colegi de breaslă, el spune că „este vorba de invidie”

„ Este vorba de invidie! Se nasc tot felul de discuții de la minciunile pe care ei le spun în public, pe la emisiuni tv, pentru audiențe. Unii n-au respect, nu știu să dea ”Bună ziua!”, la evenimente. În plus, ține de incultura unora. Mulți artiști n-au educație muzicală, sunt făcuți la ”Heirup!” și sunt foarte încrezuți”, a declarat Ghoerghe Turda pentru Ego.

Gheorghe Turda este o voce extrem de cunoscută în România și apreciat de zeci de mii de fani. Artistul susține însă că este singurul interpret de muzică populară care poate cânta două ore „fără bandă”.

„ Sunt singurul artist care, la 74 de ani, poate cânta două ore fără bandă. Alți artiști nu pot, căci nu au vocea lui Gheorghe Turda. Vocea este dată de mama, de la bunul Dumnezeu.

Sunt singurul care am făcut belcanto, operă, nu am făcut foaie verde pe la nu știu care cămin cultural. Nu toți suntem artiști de folclor, câțiva alegi, unii nu au educație muzicală, n-au bagajul de cunoștințe pentru a deveni soliști de folclor”, a mai precizat el, pentru sursa citată mai sus.

