Avocata familiei Elodiei Ghinescu tună și fulgeră, după ce Cristian Cioacă a ieșit din pușcărie pentru o zi. Ce ar urma să se întâmple: „Se pregătește pentru eliberarea condiționată”

Cristian Cioacă a fost condamnat la 15 ani și opt luni de închisoare fiind acuzat de lovituri cauzatoare de moarte, profanare de cadavre și violarea corespondenței electronice în cazul avocatei Elodia Ghinescu, cea care i-a fost soție și i-a dăruit un copil.

Până acum, însă, fostul om al legii a ispășit doar opt ani din întreaga pedeapsă, dar nu oricum, ci, spune apărătoarea familiei avocatei, în regim preferențial.

Avocata familiei Elodiei Ghinescu tună și fulgeră, după ce Cristian Cioacă a ieșit din pușcărie pentru o zi

Cristian Cioacă ar putea ieși mai devreme din închisoare

Pe lângă faptul că ar fi închis într-o celulă de doar două persoane, în ultimele trei luni, Cristian Cioacă s-a bucurat și de două permisii. Astfel, timp de 24 de ore, în weekend, Cioacă a trăit în libertate.

Având aceste beneficii, reprezentatul legal al familiei victimei susține că Cioacă s-ar bucura de o pedeapsă ispășită ca un „VIP” al închisorii, pe baza comportamentului pe care l-ar avea după

gratii.

Însă, comparând comportamentul lui din penitenciar, pe care avocata îl consideră a fi unul normal, cu faptele pe care le-a comis, cu neimplicarea în anchetă și lipsa colaborării cu oamenii legii, ea spune că este nedrept modul în care este tratat acum Cioacă.

Nedrept față de ceilalți oameni din închisoare, dar și fața de cea care a dispărut fără urmă, fără să se știe cum și în ce condiții.

„Din presă am aflat că dumnealui a beneficiat în mod regulat de permisii, pe weekend. Alți condamnați nu beneficiază pe weekend de astfel de permisii. Se pare că doar comportamentul, care e unul, spun eu, normal, așa cum ar trebui să fie al oricărui alt condamnat în penitenciar, a condus probabil la aceste permisii de care dumnealui beneficiază. Nu se are în vedere comportamentul lui pe perioada procedurii în fața instanței de judecată, faptele deosebit de grave pe care dumnealui le-a comis. Nu a recunoscut, nu a colaborat cu organele de urmărire penală, ori în penitenciar orice condamnat trebuie să aibă un comportament normal, spun eu. Din ceea ce am aflat și eu, că se bucură de un regim preferențial, față de alți condamnați.”, a transmis avocata familiei Ghinescu, la un post TV.

De asemenea, tot avocata familiei mai spune că, pe lângă permisii și modul în care este tratat în spatele gratiilor, Cristian Cioacă se gândește deja la libertate.

Apărătorul familiei victimei declară că fostul om al legii a formulat o contestație în anulare, prin care să se constate că infracțiunile informatice pe care l-a comis s-au prescris.

Astfel, spune ea, cel care i-a făcut rău Elodiei Ghinescu face un pas mare către eliberarea condiționată, pentru că această constatare l-ar ajuta să obțină eliberarea mai devreme de termenul dat inițial.

„ Probabil că dumnealui se pregătește și pentru eliberarea condiționată. A formulat o contestație în anulare, pentru a se constata că infracțiunile informatice s-au prescris, tocmai în această idee de a-și grăbi cumva eliberarea din penitenciar. ”, a mai explicat reprezentantul legal al familiei Ghinescu.