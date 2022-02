Avocatul Cristian Sîrbu, despre documentele false în care partenera lui Reghe e acuzată de prostituție: „Legea îi pedepsește pe cei care fac fals. Anamaria e o tipă deșteaptă, nu ar zice că le-a difuzat ea”

In articol:

Scandalul care îi vizează pe Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan pare că nu se mai termină. După vorbele pe care și le-au aruncat reciproc, acum în prim-plan este actuala iubită a antrenorului de la Craiova.

Corina Caciuc pare să fie victima unei persoane care și-ar dori să o defăimeze.

Și asta pentru că, recent, în mediul online și în presă au început să se viralizeze niște documente în care este acuzată de prostituție.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Instagram]

Partenera lui Laurențiu Reghecampf, acuzată prin documente false de prostituție

În urma mai multor investigații făcute s-a descoperit faptul că documentele cu pricina ar fi false. Totodată, există și persoane care susțin că scrisul din acte nu seamănă cu cel al femeii care urmează să-l facă tată pentru a treia oară pe Laurențiu Reghecampf.

În speță, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu, avocatul Cristian Sîrbu a declarat că documentele cu pricina par a fi acte oficiale, însă dacă se dovedesc a fi falsuri, atunci se pune problema unor procese penale.

Avocatul spune că legea îi pedepsește aspru pe cei care fac falsuri sau folosesc cu bună seamă documente false. Tocmai de aceea, Cristina Sîrbu este de părere că Anamaria Prodan, conștientă de consecințe, dacă documentele se dovedesc a fi false, ar putea spune că materialele online nu au plecat de la ea, ci că doar le-a redirecționat în forma primită.

”Seamănă cu un act oficial. Acum, problema la fals și uz de fals se pune pe veridicitatea documentului respectiv. Vreau sa vă spun că la falsuri, la hârtii, la acte, nu e bine ca cineva să intervină, să scrie, să facă ceva pentru că se dispune o expertiză și imediat se află dacă este adevărată sau nu semnătura. Eu nu știu cine l-a folosit, nici nu știu contextul. Sfatul meu este, dacă exista un dubiu în privința acestui document, că ar trebui să fie verificat. Dacă nu verifici și se dovedește ca este fals, atunci există o problemă. Legea îi pedepsește pe cei care fac fals și pe cei care uzează de fals. Sfatul meu este să se verifice acest document, în momentul în care faci niște acuzații s-ar putea ca cineva să vină și să spună că este un act fals, mincinos și ai uzat de el știind. Mai bine să verifici decât să ai apoi tot felul de procese penale Anamaria e o tipă deșteaptă. Nu cred că zice că l-a difuzat ea. Ea poate spune că așa a primit și că a trimis mai departe”, a declarat avocatul Cristian Sîrbu, în cadrul unei emisiuni TV.

De cealaltă parte, impresara spune exact ceea ce a declarat avocatul. Anamaria Prodan subliniază faptul că documentele care o incriminează pe Corina Caciuc au ajuns și la ea tot prin intermediul rețelelor de socializare.

Însă, pentru că-și dorește ca fiul ei și al lui Reghe să locuiască cu tatăl, vedeta spune că va analiza cu atenție actele, astfel încât să nu-și trimită copilul într-un mediu neadecvat.

Ba mai mult decât atât, Anamaria Prodan spune că a depus toate e-mail-urile primite la Poliție, aceasta fiind calea prin care a intrat și în posesia documentelor ce au legătură cu iubita lui Reghe, pentru ca oamenii legii și avocații săi să se ocupe în detaliu de tot ce înseamnă procesul de divorț.

„Nu am dat nimic, am primit ca toată lumea. Eu am făcut dovada la Poliție cu tot ce am primit de pe mail-ul respectiv. Am să le verific, eu cu avocații mei le vom verifica documentele. Le voi verifica pentru că este vorba de copilul meu, care va sta la tatăl lui. Eu îmi doresc să stea la tatăl lui, dar, dacă e adevărat, el niciodată nu va sta într-un asemenea mediu. Este de datoria mea să verific mediul în care stă copilul meu. Astăzi am depus la Poliție toate mail-urile primite și de aici se ocupă avocații mei. Eu i-am deschis încă un dosar soțului meu pentru faptul că și-a permis să spună că sunt hacker și că i-am spart conturile”, a declarat și Anamaria Prodan.