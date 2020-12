Aya de la Puterea dragostei aruncă bomba despre Alexandra ”E în emisiune pentru că trebuie să plătească o datorie”

În ultimele zile la Puterea dragostei au fost mai multe discuții între concurenți referitoare la banii pe care i-a strâns până acum Alexandra. George a fost cel care a spus chiar în emisiune că a făcut un calcul și conform acestuia, Alexandra a câștigat peste 16.000 de euro. (VEZI si George a sarit sa o bata pe Alexandra)

Pe de altă parte, Aya a fost cea care a aruncat bomba și a spus că ea a auzit că Alexandra a venit în emisiune pentru a-și plăti o datorie, dar acum vrea să strângă bani și pentru a-și cumpăra o mașină.

”Din câte am auzit, Alexandra are o datorie de 15.000 de euro, dar fata se gândește să-și cumpere o mașină. De aceea a venit aici să strângă bani să-și cumpere mașina, ea nu a venit să trimită bani acasă. Normal, a venit să-și cumpere o mașină. Asta am aflat-o și eu de curând”, a spus Aya, care este veșnic în scandal cu Alexandra la Puterea Dragostei.

Aya e in permanenta in scandal cu Alexandra

Cristian Comănici, către Alexandra de la Puterea dragostei: ”Să-ți iei băgăjelul și să te duci acasă”

Chair și Cristian Comănici a vorbit despre faptul că Alexandra a venit în emisiune doar pentru bani și că nu va accepta să facă pereche cu niciun băiat din competiție decât dacă acesta ar putea să o ajute să câștige și premiul oferit pentru cuplu.

”Eu vreau să-ți găsești obiectivul, să-ți găsești iubitul ăla pe care ți-l dorești, să-ți iei băgăjelul, 20 000 de euro pe care oricum i-ai strâns și să te duci acasă”, i-a spus Cristian Comănici Alexandrei în timpul unei discuții din casa Puterea dragostei.