În urmă cu doar o seară, Aya de la Puterea Dragostei a fost surprinsă alături de un manelist celebru de la noi! Cum s-au afișat cei doi pe rețelele sociale?! Nimeni nu se aștepta la asta!

Aya, surprinsă cu manelist celebru

De când a ajuns în România, Aya s-a tot întâlnit cu diferite persoane apropiate.

Însă, în urmă cu doar o seară, concurenta de la Puterea Dragostei a fost surprinsă în compania unui manelist celebru. Mai exact, pe contul de socializare al blondinei au apărut mai multe imagini cu ea și Bogdan de la Ploiești.

Aya de la Puterea Dragostei, surprinsă alături de un manelist celebru în miez de noapte! Cum s-au afișat cei doi[Sursa foto: Instagram]

Se pare că vedeta a participat la o petrecere, unde era invitat să cânte chiar Bogdan de la Ploiești. Cei doi s-au distrat de minune și unde mai pui faptul că frumoasa concurentă a scris la InstaStory: "The light of my life"( Nr.: Lumina vieții mele) și a pus și câteva inimioare?! Oare se înfiripă ceva între cei doi?!

Aya arunca bomba despre Alexandra de la Puterea Dragostei

În cadrul competiției Puterea Dragostei, concurentele și-au tot aruncat replici acide în ultima perioadă.

Se pare că Aya vine și aruncă totul în aer cu ultima informație. Frumoasa blondină susține faptul că Alexandra a intrat în competiție doar pentru a-și plăti o datorie, ci nu pentru a forma o relație cu cineva din emisiune.

”Din câte am auzit, Alexandra are o datorie de 15.000 de euro, dar fata se gândește să-și cumpere o mașină. De aceea a venit aici să strângă bani să-și cumpere mașina, ea nu a venit să trimită bani acasă. Normal, a venit să-și cumpere o mașină. Asta am aflat-o și eu de curând”, a spus Aya, care este veșnic în scandal cu Alexandra la Puterea Dragostei.