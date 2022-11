„Băi, sunteți nebuni la cap?” Liviu Vârciu și-a ieșit din minți. Ce au putut spune despre el? „Că-s bolnav, că am...” 

In articol:

Liviu Vârciu se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați prezentatori TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, atunci când vine vorba despre admiratorii săi, bărbatul are grijă ca aceștia să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, așa că păstrează legătura cu fanii

prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, Liviu Vârciu a fost enervat la maxim de către un internaut, care în disperarea de a deveni viral în mediul online și de a obține cât mai multe vizualizări și aprecieri, a postat un videoclip cu prezentatorul TV, alături de un mesaj unde îi anunța pe toți că vedeta se confruntă cu probleme de sănătate.

Așadar, partenerul de viață al Andei Călin a venit cu o serie de precizări pe pagina personală de Instagram, spunând că este bine și nu are nicio problemă, rugându-i pe fani să nu mai facă astfel de postări în mediul online.

„Băi, fraților, e unu pe TikTok și m-a pus cu să mă ajute dumnezeu, că-s bolnav, că am mască. M-au sunat o grămadă de prieteni. Băi, sunteți nebuni la cap? Puneți cu mine orice, dar nu tâmpenii. Poate ăsta e (n.r- Andrei Ștefănescu), că i-a căzut părul, dar nu eu. Mulțumesc de grijă. Dar ai mei sigur știu, ăștia care mă urmăresc știu că sunt bine. La cap n-am fost niciodată, dar...”, a spus Liviu Vârciu, pe pagina personală de Instagram.

Ce spune Liviu Vârciu despre iubitul fiicei sale

Liviu Vârciu se poate considera un bărbat împlinit pe toate planurile, asta pentru că are o carieră de invidiat, iar pe lângă asta are și o familie foarte frumoasă. Pe lângă cei doi copii pe care îi are din relația cu Anda Călin, prezentatorul TV este și tatăl unei tinere de 20 de ani, Carmina, de care este tare mândru.

Carmina are o relație de mai mulți ani cu un băiat, iar recent, Liviu Vârciu a făcut o serie de declarații despre partenerul de viață al fiicei sale, spunând că îl cunoaște și chiar îl place foarte tare, căci este un băiat cu foarte multe calități.

”Eu am avut de discutat până când Carmina a devenit majoră. Având 18 ani, ea decide ce vrea să facă cu viața ei și cu cine. Eu i-am spus că până la 18 ani am decis eu, iar după 18 ani decide ea. A făcut 20 de ani, este cu băiatul de ceva timp, adică nu este de un an sau doi. Se cunoaște cu el de când erau micuți. Sunt împreună de foarte mult timp și îi văd fericiți. Până acum văd că totul a fost în regulă, mie îmi place băiatul, este un băiat cu bun simț, sportiv, nu este tipul care să fie agresiv. Este un tip cu un mare bun simț”, a spus Liviu Vârciu, în cadrul unei emisiuni TV.

Liviu Vârciu și fiica sa, Carmina [Sursa foto: Instagram]