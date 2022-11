Băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian reacționează, după ce surorile artistului nu și-au dat acordul pentru spectacolul comemorativ de la Sala Palatului. Evenimentul a avut loc, dar fără ca numele interpretului să fie rostit pe scenă: "Sunt mâhnit"

In articol:

Joi, 18 noiembrie, la Sala Palatului a avut loc un spectacol în memoria lui Petrică Mîțu Stoian, la un an de la decesul artistului. Evenimentul a fost, însă, cât pe ce să nu se mai țină, și asta pentru că surorile regretatului interpret nu și-au dat acordul.

Acum, la o zi de când colegii cântărețului au urcat pe scenă, pentru a-i aduce un omagiu, băiatul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian a făcut și câteva declarații.

Citește și: Mătușa lui Petrică Mîțu Stoian, devastată de durere, la un an de la moartea artistului. A făcut mărturisiri sfâșietoare cu lacrimi în ochi: „Mai bine mă lua pe mine Dumnezeu!”

Alin Gabriel Matei, după spectacolul "In memoriam Petrică Mîțu Stoian": "Îmi pare nespus de rău că nu ne-am putut bucura de imaginea și numele dumnealui"

Alin Gabriel Matei a fost prezent joi seară la Sala Palatului, acolo unde a avut loc un spectacol comemorativ, la un an de la decesul lui Petrică Mîțu Stoian. Tânărul, pe care artistul îl considera fiul său de suflet, a ținut să le mulțumească celor de acasă pentru primirea călduroasă din timpul concertului și pentru aprecierea pe care i-o poartă.

A menționat, însă, și cât de mâhnit se simte pentru că surorile lui Petrică Mîțu Stoian nu și-au dat acordul pentru organizarea evenimentului: "Dacă în spectacolul "In memoriam Petrică Mîțu Stoian" v-am adus în suflet un strop de fericire, emoție, tristețe și pe obraz lacrimi, nu am făcut altceva decât să pun în practică sfaturile primite în timpul vieții de la Maestrul Petrică Mîțu Stoian și acum pe cele primite de la Marea Doamnă a muzicii populare, Niculina Stoican, pentru că am dorit să îl omagiem pe Maestru așa cum merită, îmi pare nespus de rău că nu ne-am putut bucura de imaginea și numele dumnealui( a fost dorința familiei) și vă pot spune că sunt mâhnit din cauza acestui lucru, dar… ceea ce este mai important, este că noi toți, care L-am iubit pe acest Mare Artist, am fost împreună în acest minunat spectacol și nu numai, și pe live.

Alin Gabriel Matei și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: “M-am gândit și de o parte și de alta!” Mama Geta, mesajul transmis înainte ca Culiță Sterp să scape din arest- kfetele.ro

Citeste si: Mama Geta, prima reacție după ce Culiță Sterp a fost reținut: „Un singur lucru să nu uitați…”- bzi.ro

Vreau să vă mărturisesc că aseară am văzut cât de mulți oameni l-au iubit cu adevărat, cât de apreciat a fost de voi, publicul, de românii de pretutindeni, dar mai ales de mine și ce ceilalți colegi de scenă. Vă spun sincer că sunt emoționat și acum, a fost primul meu spectacol la Sala Palatului și mi-am dorit ca totul să fie perfect, așa cum era și Maestrul, și așa a și fost, pentru că L-am simțit aproape, am simțit că a fost prezent și că m-a ajutat să vă arăt dumneavoastră, publicului, că nu s-a înșelat în privința mea.

Citește și: Doru Gușman a vorbit cu familia lui Petrică Mîțu Stoian, înainte de parastas. Ce i-au cerut surorile artistului: "Nu au vrut decât un..."

Vreau să mulțumesc organizatorilor, dlui Anghel Stoian, regizorului Cosmin MAN, dnei Niculina Stoican că m-a preluat de la Maestru, pentru duet și pentru tot ceea ce a făcut și ce face pentru mine, colegilor de scenă, Orchestrei Amsamblului Profesionist “Măria Tănase” din Craiova condusă de profesor dirijor Nicolae Drăghia, manager Niculina Stoican și nu în ultimul rând Măriei Sale PUBLICUL, care m-ați primit cu atâta căldură și dragoste, care ați apreciat munca Maestrului prin "șlefuirea" mea.

Toate aplauzele pe care le-am primit se datorează Mentorului meu, care a crezut în mine și în darul dat de bunul Dumnezeu. Mii de mulțumiri tuturor și sper că m-am ridicat la așteptările dumneavoastră. Vă iubesc din tot sufletul meu și vă promit că nu voi permite ca numele PETRICĂ MÎȚU STOIAN să fie uitat. Mulțumesc pentru toate florile și cadourile primite.", a scris Alin Gabriel Matei, pe pagina personală de Facebook.

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Captură YouTube]

Reamintim că zilele trecute Anghel Stoian, organizatorul spectacolului, a dezvăluit că familia lui Petrică Mîțu Stoian nu a fost de acord ca numele artistului să fie folosit pe scenă, în timpul evenimentului: "Da, este adevărat că surorile lui nu şi-au dat acordul, probabil că vor bani mulţi. În loc să zică mulţumesc şi sărut mâna, că ele n-au lucrat cu el, eu l-am dus peste tot, pe litoral, în spectacole. Şi noi nu avem voie să-i folosim numele pe scenă şi trebuie să-i zicem doar Petre lui Petrică Mîţu Stoian. Au uitat că l-am ajutat de multe ori.", a declarat Anghel Stoian, organizatorul spectacolului "In memoriam Petrică Mîțu Stoian", pentru click.ro.