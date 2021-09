Băiețel de opt ani, mort din cauza inconștientei medicilor. Specialiștii nu și-au dat seama că suferea de meningită

In articol:

Logan Jones, supranumit de mama lui ca fiind "cel mai fericit copil din lume" a decedat acasă, din cauza unei meningite pneumococice, care nu a fost descoperită la timp. Micuțul, în vârstă de 8 ani, fusese dus la spital de părinți, însă doctorii nu și-au făcut timp să îl consulte, pentru că mai aveau și alti pacienți.

Citeste si: Scene terifiante în Ploiești. Doi gemeni au murit după ce s-au prăbușit în gol, de la etajul 10 al blocului în care locuiau

Băiețelul suferea de o boală genetică

Logan se născuse cu o problemă cardiacă și cu o afecțiune genetică cunoscută sub denumirea de "Cromozomul 14", care îl împiedicau să fie hrănit normal și să învețe rapid lucruri noi. Mama minorului, Michelle Allen, a povestit, potrivit Daily Mail, că fiul ei s-a simțit rău, avea dureri de cap și vărsa, motiv pentru care femeia a anunțat ambulanța. Echipajul medical a ajuns la copil, însă totul părea normal. La o oră distanță, însă, Logan a trebuit să fie văzut din nou de un medic, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea.

Primul pediatru care l-a consultat pe micuț a fost Dr.

Alejandro Levin, care a declarat ulterior, în cadrul anchetei, că nu exista niciun simptom care să ducă cu gândul la meningită, cum ar fi rigiditatea gâtului sau sensibilitatea la lumină. Așadar, specialistul a hotărât să îl trimită acasă pe cel mic, spunând că suferă, probabil, de vreo boală virală. Chiar dacă mamei i s-a oferit ocazia ca Logan să fie ținut sub observație, aceasta a refuzat să îl interneze pe băiat, cu mențiunea că îl va readuce la clinică, dacă starea i se va înrăutăți.

Citeste si: Ionuț Cercel, devastat la priveghiul tatălui său. Ce a strigat în fața tuturor- bzi.ro

Imagine cu caracter ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Nici medicul de familie nu a observat simptomele meningitei

Băiețelul a fost consultat și de medicul de familie, Dr. Andrew Grey, însă fară niciun rezultat. Văzând că fiul ei nu se simte deloc bine, Michelle a mers la Spitalul Royal Gwent pentru mai multe investigații, dar așteptarea a făcut-o să își piardă răbdarea și să plece acasă, fără ca Logan să fie văzut de un alt doctor.

Citeste si: Un copil de un an și-a pierdut viața după ce s-a înecat cu o bomboană. Părinții lui au luat la bătaie echipajul SMURD, care venise să-l salveze

Imediat după această întâmplare, micuțul s-a stins din viață, în propria locuință, decesul fiind constatat chiar de mama lui: "L-am dus la culcare în jurul orei 22.30. Logan mi-a spus: 'Ne vedem' și eu i-am răspuns: 'Te iubim'. M-am trezit la 3.50 am și am decis să-i dau lui Logan puțină apă. Zăcea acolo... L-am atins, era rigid și am început să țip.", a declarat mama băiatului, potrivit sursei citate.

Moartea lui Logan a fost anchetată de către autoritățile din UK și au fost dispuse și câteva măsuri în spitale, pentru prevenirea unor astfel de situații, în viitor.