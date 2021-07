Băiețel de trei ani din SUA, mort pe scaunul dentistului, din cauza unei anestezii

Abiel împreună cu familia [Sursa foto: Facebook] 16:10, iul 13, 2021 Autor: Redactia WOWbiz

Abiel Valenzuala Zapata a fost dus de mama lui la clinica stomatologică Tiny Teeth Pediatrics Dentistry din Wichita, Kansas, pentru o intervenție stomatologică. Potrivit detaliilor din anchetă, problema erau trei dințișori care trebuiau îndepărtați din cauza unei infecții a gingiilor, motiv pentru care a fost nevoie de anestezie.

Copilul a fost resurscitat, dar a murit în drum spre spital

În primele 30 de minute, băiețelul nu a prezentat niciun semn că nu ceva ar fi în neregulă, însă la un moment dat, în timp ce medicul lucra la linia maxilarului inferior, a început să i se umfle obrazul și să îi încetinească pulsul.

La constatarea acestei reacții, medicii au chemat de urgență o ambulanță la cabinetul stomatologic pentru copii. Înainte de a fi transportat la spitalul din Wichita, i s-au efectuat manevre de resuscitare, însă în ciuda eforturilor depuse de medici, la scurt timp, băiețelul a fost declarat mort.

Nancy Valenzuela, mama copilului, în vârstă de 25 de ani, susține că a cerut detalii la recepție despre starea fiului ei, însă nu a fost informată decât abia când micuțul a fost transportat la ambulanță. Femeia mărturisește în lacrimi că și-a văzut copilul după ce a murit.

Familia cere răspunsuri cu privire la cauza morții fiului lor și acuză personalul medical de incompetență. Până este gata raportul medicului legist, cei de la clinica stomatologică nu susțin că Abiel ar fi făcut vreo reacție alergică în urma anesteziei, potrivit Daily Mail.

"Nu ne așteptam să ieșim de acolo fără un copil"

Îndurerată, mama băiețelului menționează că Abiel se simțea bine înainte de procedură și că se aștepta la o intervenție simplă: "Nu ne așteptam să ieșim de acolo fără un copil".

Femeia adaugă că micuțul a plâns când i s-a făcut injecția pentru anestezie, dar a reușit să îl liniștească: "Papi, totul va fi bine. Știi că va fi bine".

În continuare familia blamează medicii pentru moartea micuțului și așteaptă raportul medicului legist.

"Ca mamă, ai impresia că ai dat greş pentru că nu ai făcut nimic întru a-l proteja. Chiar am crezut că am făcut o alegere corectă.- Nu am putut face nimic pentru tine Papi, dar voi afla adevărul-. Asta i-am promis. Este singurul lucru pe care îl mai pot face acum, precum şi creşterea conştientizării în privinţa riscurilor. El era cel mai năzbâtios dintre cei trei copii ai mei. El se remarca oriunde ne aflam” a adăugat mama.



Trevor Macy, ofițer de poliție, a menţionat într-o declaraţie de presă că nu există nicio anchetă penală „în acest moment”.

Moartea lui Abiel i-a afectat atât pe părinți, pe frații săi, Jaquelyn, în vârstă de 6 ani, și Gabriel, în vârstă de 2 ani, dar și comunitatea. Un prieten de familie a creat o pagină de strângere de fonduri, unde îi descrie pe părinții victimei băiețelului ca fiind „genul de oameni care deseori se străduiesc să-i ajute pe cei care au nevoie”.

Ancheta este în desfășurare, iar clinica Tiny Teeth Pediatrics Dentistry nu a oferit răspunsuri legate de aceasta tragedie.